Papa, tifo da stadio in convento. Le urla di gioia delle suore:: "Era stato da noi, grande dono"

Il Papa è stato a Urbino. In pochissimi lo sapevano, ma il 5 settembre 2009 padre Robert Prevost, all’epoca priore generale dell’Ordine di sant’Agostino, venne in città per un’occasione speciale: la professione solenne di suor Maria Teresa Majeras, monaca agostiniana del monastero di via Saffi, un cenobio antichissimo nel cuore della città, tra le cui mura giovedì sera sono esplosi dei boati quasi da stadio.

"Siamo state contentissime – ci dice madre Lucia Giacchella, superiora del monastero – e abbiamo fatto delle urla di gioia incredibili. Ovviamente facevamo il tifo per lui anche se non era dato tra i più papabili. Ma noi lo conosciamo e sappiamo che è un religioso buono, mite ma fermo, un uomo molto affabile, presente, paterno, di grande serenità. Io ho avuto il piacere di incontrarlo varie volte, fuori Urbino, in occasione di incontri con le rappresentanti dei monasteri italiani".

Ma l’occasione più particolare è stata proprio nella città ducale: suor Maria Teresa Majeras, nata in Argentina a Buenos Aires, in Italia da quando aveva sei anni, è giunta studentessa a Urbino ed è finita per rimanerci, entrando in monastero. E ci ha raccontato il suo incontro con il futuro papa.

"Per la mia ’professione’ (la messa in cui una suora prende i voti definitivi, ndr) – ci racconta suor Maria Teresa – sembrava non potesse partecipare nessun padre agostiniano. Sentivo però nei giorni precedenti una strana sensazione: che sant’Agostino stesso sarebbe venuto a mettermi l’anello che viene infilato al dito di noi monache nella cerimonia di professione. Il giorno prima, ormai ero senza speranze, telefona padre Robert e ci comunica che l’indomani sarebbe venuto con la presidente federale dei monasteri italiani, madre Rita".

"Durante la celebrazione – prosegue suor Maria Teresa – presieduta dall’arcivescovo di allora Francesco Marinelli, qui nella chiesa del monastero, al momento di ricevere l’anello che avrebbe dovuto darmi il vescovo, Marinelli prende l’anello, si ferma, contrariamente al rito, si gira verso padre Robert e gli propone di mettere l’anello, cosa che poi è avvenuta. E lì ho collegato il mio presentimento: per noi il priore generale è come un Agostino terreno".

"È stato un grande dono – prosegue ancora Suor Maria Teresa – e conservo ancora le poche fotografie fatte, ora ancor più piacevolmente".

Coincidenza poi ancora più incredibile: giovedì era anche il compleanno di suor Teresa: "Un doppio regalo – aggiunge lei – . Dopo la celebrazione del 2009, ho poi raccontato di quella mia sensazione a padre Robert, e ho aggiunto ‘ricordati che per noi sei Agostino in terra’, e lui è rimasto commosso e silenzioso, esattamente con l’espressione che tutti abbiamo visto dalla loggia di San Pietro".

Le sorelle urbinati non hanno dubbi: sarà un bravo pontefice. Conclude madre Lucia: "Ha svolto molti incarichi nella vita: priore generale degli Agostiniani per due mandati, missionario e Vescovo in Perù per dodici anni, recentemente al dicastero dei vescovi; tante esperienze che lo hanno arricchito in molti sensi. Certamente dovrà affrontare le sfide dei tempi, ma sicuramente sarà un papato ‘ad intra e ad extra’, ed evidenzierà una chiesa missionaria. Sempre sulle orme di Agostino".