Papalini, dal ’diamante’ al Comune. La società fa festa per la promozione

È una festa-promozione, quella della Papalini Baseball Pesaro, che dal diamante di gioco del Norberto Crinelli si è spostata fino in Comune. Una delegazione societaria, composta da giocatori, staff tecnico e dirigenza è stata infatti accolta martedì sera in comune dal sindaco Andrea Biancani, dal vice sindaco Daniele Vimini e dall’assessore allo Sport, Mila Della Dora. Per il club una targhetta celebrativa tramite la quale la città si complimenta con la Papalini per l’impresa stagionale da lei compiuta, cioè la promozione in A2.

Un ambizioso progetto, quello che il club pesarese è intenzionato a portare avanti, che risulta solo agli inizi. Il presidente Cristiano Crinelli si dice infatti convinto di poter aumentare l’appetibilità della Papalini anche al di fuori dei confini pesaresi: "Tramite alcuni eventi, tra cui il torneo che ha già portato quest’anno a Pesaro dodici squadre americane e che lo farà anche nel giugno prossimo, vogliamo far conoscere la nostra città in tutto il mondo. Vogliamo poi continuare ad investire anche su profili provenienti da altre città come abbiamo fatto recentemente acquistando giocatori di Fano o Rimini. Tuttavia la nostra volontà resta anche quella di coinvolgere in questo percorso anche il maggior numero possibile di concittadini e lo stiamo provando a fare organizzando tornei amatoriali".

Un progetto di cui il Comune tramite le parole di Vimini, dimostra già di sentirsi parte integrante: "Quest’ anno mi sono sempre informato sui risultati della Papalini e sono stato attratto dal clima conviviale e di accoglienza riscontrato all’interno della squadra. La Papalini è riuscita ad ottenere la promozione in A2 puntando su un progetto basato sui giovani. Questo fa sperare di aprire un ciclo vincente anche in futuro".

Lorenzo Mazzanti