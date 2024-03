Papalini under 19 domina la Virtus a Bologna: porterà bene?

Dopo la pausa, il campionato under 19 è tornato in campo per la terz’ultima giornata di regular season, con la Papalini Carpegna Prosciutto impegnata in casa della Virtus Bologna. Nella speranza che questa vittoria sia di buon auspicio per il match di domenica della prima squadra, i ragazzi di coach Luminati hanno disputato un’ottima partita, capaci di dare subito uno strappo nel primo quarto e poi chiudere il discorso nell’ultimo periodo. La Carpegna domina infatti i primi dieci minuti, andando subito avanti 7-24, per poi vincere anche il secondo periodo e andare negli spogliatoi sul +20, 28-48. Al rientro la VL trova difficoltà in fase offensiva, segnando solo 13 punti, ma riesce a rimediare con un’ottima difesa che mantiene il +16. L’ultimo parziale è pro Pesaro per 8-26 e fa chiudere i biancorossi sul 53-87. MVP Maretto con 26 punti, bene anche Fainke (14) e Sablich (12). L’under 19 Papalini Vuelle parteciperà in questi giorni alla Coppa Carnevale di Piombino.

Continuano le soddisfazioni per Giovanni Luminati, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto con la conquista di ben undici finali nazionali. E’ stato chiamato come assistente allenatore della nazionale under 18, guidata da Marco Sodini che disputerà il prestigioso torneo Albert Schweitzer a Mannheim in Germania dal 29 marzo al 8 aprile.

Battuta d’arresto invece per l’under 17 nel girone B interregionale, che ora si trova ora a metà classifica a 4 punti; dopo le ultime due belle vittorie, la formazione allenata da Mattia Costa cade con la Laurenziana Firenze per 72-83. Si salva tra le fila pesaresi solo Cornis con 31 punti segnati. In under 15 invece è iniziata la seconda fase di ammissione alle finali nazionali, con la VL che debutta con una larga vittoria per 101-66 contro la Metauro Basket Academy.

Leonardo Selvatici