Papesse, antipapi, nani e fantasmi: "La storia al contrario" di Falconieri

Oggi alle 18, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, la Società pesarese di studi storici propone una conversazione con Tommaso di Carpegna Falconieri, autore di "La Storia al contrario. Papesse, antipapi, nani e fantasmi" (Salerno editrice 2025). Un libro a dir poco originale, che invita a guardare al passato con angolazioni decisamente insolite, tra rigore di ricerca e malinconia romantica; un lavoro ricostruisce ed esamina storie sul limitare, marginali, ambigue, fondate sul rovesciamento dei ruoli, ricostruendone però metodologicamente le origini e poi studiando le ragioni del diffondersi e del persistere.

Ci sono vicende mai esistite, come quella della papessa Giovanna, che ha tuttavia una diffusione universale (perché?) e nella quale lo storico coglie possibili antecedenti e aporie successive; ci sono gli antipapi, cui qui si guarda senza farsi condizionare dall’esito della loro personale vicenda, utilizzando le loro storie individuali per cogliere aspetti di storia della Chiesa, beninteso al di fuori della sequenza petrina proposta dall’Annuario pontificio; e c’è un capitolo sui Nani, il misterioso popolo sotterraneo, grandi fabbri, duri combattenti e compatti minatori, tornato di moda con John R.R. Tolkien, lo Hobbit e l’Anello, di cui si ricostruisce una possibile mitopoiesi, ed è tanto convincente che quasi si rimane male scoprendo che è un divertissement; ci sono poi due fantasmi femminili in storie suggestive tra sogno e memoria.

Ma alla fine il libro è un saggio rigoroso, con velature romantiche ma geometrico nel procedere, perché l’autore sa bene che tutte le risposte devono restare ancorate a quel che le fonti ci dicono, senza forzature, senza i condizionamenti insidiosi che potrebbero venire dal presente. Tommaso di Carpegna Falconieri è docente di Storia medievale all’Università di Urbino e presidente della Società romana di Storia patria. Autore di numerosissime monografie e saggi, si occupa di Medioevo, di storia della Chiesa e del clero, di metodologia della ricerca storica. Ha inoltre messo in luce l’uso dell’idea di Medioevo nella cultura politica contemporanea.

r.p.u.