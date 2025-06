Paradiso per escursioni. A Tavullia 30 chilometri di sentieri tutti nuovi

Oltre 30 chilometri di nuovi sentieri: il comune di Tavullia si candida a diventare un punto di riferimento per gli escursionisti e gli amanti della vita all’aria aperta. Domani, 20 giugno, verranno inaugurati tre nuovi itinerari che si aggiungeranno ai quattro già noti, andando così a comporre una rete escursionistica sempre più articolata, fruibile e accessibile. Si realizza così un sistema integrato di cammini che attraversando la vallata del Foglia, tocca luoghi di grande fascino e valore paesaggistico come Rio Salso, Case Bernardi, Padiglione e Belvedere Fogliense. L’inaugurazione dei sentieri, prevede una passeggiata che prenderà il via alle 18.30 con partenza da piazza Marchionni a Rio Salso. Dopo una breve presentazione ufficiale dei nuovi tracciati e della mappa interattiva collegata al sistema, uno strumento digitale che consentirà agli utenti di orientarsi in tempo reale lungo i sentieri, la camminata si dirigerà verso Belvedere Fogliense.

I nuovi sentieri sono stati progettati per rispondere a diverse esigenze: escursionismo, attività sportiva, ma anche scopi didattici e divulgativi. Il tracciato è infatti adatto a escursionisti esperti, ma anche a famiglie e bambini, grazie a un’attenta progettazione che valorizza l’accessibilità, la sicurezza. L’arrivo a Belvedere Fogliense sarà accompagnato da un momento conviviale, con una degustazione a cura dell’Auser Tavullia.

Beatrice Grasselli