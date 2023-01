Paralizzato dopo lo schianto, chiede un milione e mezzo

Un milione e mezzo di euro per la vittima, 150mila in tutto per i suoi due figli e altri 100mila e più per la madre e i fratelli. È la maxi richiesta di risarcimento danni presentata ieri mattina in udienza dal 50enne di Marotta rimasto tetraplegico in un incidente tra il suo carro attrezzi e il mezzo che trasportava uno yacht, e dai suoi famigliari. Era il primo aprile del 2021 e intorno alle 22.30 i conducenti alla guida dell’autoarticolato con a bordo il maxi scafo presero contromano la rotatoria sulla statale 4242, non lontano dal casello di Marotta, per riuscire a passare con quel carico gigante. In quel momento però stava arrivando il 50enne al volante del suo carro attrezzi che si immetteva nella direzione giusta. Uno schianto terribile in cui l’uomo ha purtroppo riportato lesioni gravissime che da quel giorno lo hanno costretto a vivere per sempre su una carrozzella. Tre invece gli imputati chiamati a rispondere di lesioni personali gravissime per aver violato, secondo l’accusa, le norme che regolano la circolazione stradale per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia. Si tratta del conducente del veicolo che faceva il trasporto eccezionale, un 28enne residente a Cervia; poi il caposcorta, che seguiva con un suo mezzo il corteo, un 36enne residente a Castrocaro Terme, difeso dall’avvocato di fiducia Matteo Mattioli del foro di Pesaro; e infine di una donna di 64 anni, residente a Fossombrone, che conduceva il terzo veicolo del corteo. All’udienza di ieri era presente anche il 50enne, difeso dall’avvocato Domenico Liso. E sul tavolo del giudice sono state depositate quelle richieste di risarcimento. Da parte della moglie e dei figli della vittima, ma anche della madre e dei fratelli. Il giudice ha ammesso anche la costituzione di questi ultimi. L’avvocato Liso ha detto che citerà anche i responsabili civili, come le società proprietarie dei mezzi, e tre compagnie assicurative.

Elisabetta Rossi