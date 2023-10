Parapetti del ponte arruginiti. Il Cdu: "Si verifichi la resistenza"

Lo stato precario delle ringhiere di protezione lungo le spallette del ponte sul Burano sono da tempo oggetto di frequenti segnalazioni da parte dei cittadini. Ad intervenire sul tema è la sezione Udc di Cagli. "Segnaliamo di nuovo che le ringhiere metalliche poste ai lati del ponte che unisce il centro storico con il quartiere di Cagli nuova sulla S.S. 424, non sono affatto sicure. Presentano diversi punti in cui appaiono decisamente ammalorate con ruggine e parti dissaldate ormai da diverso tempo ed ogni anno che passa la situazione peggiora. Riteniamo che andrebbe verificata la loro resistenza ad eventuali urti poiché in alcune parti del marciapiede poi sono evidenti tratti con il cemento sconnesso ed il metallo che lega la struttura scoperto e fortemente arrugginito. A nostro avviso andrebbero poi segnalate meglio le strisce pedonali sulla via Flaminia all’altezza del Supermercato Conad e se possibile dovrebbero essere posizionati nelle adiacenze dei rallentatori di velocità visto che capita spesso di vedere persone, in particolare anziane, che debbono usare il massimo di attenzione per attraversare visto che in quel tratto rettilineo le auto in transito spesso aumentano la velocità senza curarsi del passaggio pedonale e delle persone che debbono attraversarlo".

Negli ultimi giorni sono state aggiunte postazioni mobili con l’autovelox da parte dei Vigili Urbani qualche centinaio di metri più avanti del tratto molto trafficato nei pressi del Conad ed altri negozi presenti. "Non è il caso di farlo spesso anche nel tratto di fronte al Conad ed anche in via Mameli dove il traffico è ugualmente molto sostenuto?", hanno commentato alcuni residenti.

Mario Carnali