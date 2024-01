Parcheggi accanto all’auditorium: lavori finiti

Sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio adiacente all’Auditorium Cinema Teatro "G. Santi" di Bottega che a breve vedrà la sua inaugurazione. "Questo nuovo parcheggio con 35 posti auto – precisa il sindaco Palmiro Ucchielli – darà a ai cittadini residenti, agli insegnanti, ai genitori e quanti si troveranno a frequentare il Teatro la possibilità di trovare posteggio molto più facilmente senza congestionare l’ingresso dei plessi scolastici. In occasione della realizzazione del nuovo parcheggio – continua il sindaco – abbiamo anche rinnovato tutto il manto stradale di piazza Pio La Torre, rifacendo completamente tutta la segnaletica orizzontale anche in

via della Libertà, e messo a dimora diverse piante riportando in tutta la zona una sensazione di ordine e decoro urbano. Anche i lavori all’interno dell’Auditorium – conclude Ucchielli – stanno proseguendo per far sì di essere pronti per l’inaugurazione della settimana della Capitale Italiana della Cultura Pesaro 2024 di cui Vallefoglia sarà protagonista dal 22 al 28 gennaio".