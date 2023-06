"Parcheggi blu evitabili: perché sono stati fatti?"

Dopo un necessario approfondimento con il coinvolgimento di esperti, cittadini ed un legale il Comitato Spontaneo per le osservazioni sul nuovo Piano Parcheggi, ha preso posizione sulla vicenda che inizia ad assumere toni accesi.

"Il Nuovo Piano Parcheggi del centro storico di Cagli deliberato dalla Giunta Comunale e attivo dal 10 maggio – si legge nel comunicato – ha suscitato un diffuso malcontento tra cittadini, cagliesi e non, i quali si domandano se prima di deliberare il raddoppio degli stalli blu passando dagli originari 76 agli attuali 140, con gestione ad una Società privata esterna, la giunta comunale abbia affidato ad un soggetto terzo ed imparziale (ad esempio una Università) uno studio che, analizzati i flussi di traffico e le specifiche esigenze di Cagli, regolamentasse la sosta commisurando il numero degli stalli a pagamento all’effettivo bisogno o se, invece, l’abnorme aumento di stalli blu sia stato dettato da mere ragioni di cassa".

Dice il Comitato: "Suscitano perplessità le misure e la distribuzione di alcuni stalli blu, che sembrerebbero non rispondere a criteri normativi, ma presumibilmente all’esigenza di realizzarne il maggior numero possibile. Altri rilievi attengono alla mancata previsione di stalli rosa adibiti a donne in gravidanza o genitori con figli fino a due anni, per la cui realizzazione ex novo il Ministero dei Trasporti ha disposto l’assegnazione di contributi che per Cagli ammonterebbero a 6mila euro l’anno a fronte di un numero di 12 civilissimi stalli rosa o la mancata realizzazione di un numero sufficiente di stalli riservati ad autoveicoli e motoveicoli utilizzati da persone con disabilità motoria o ancora la totale mancata previsione di stalli di sosta temporanea per l’acquisto urgente di farmaci in prossimità delle Farmacie. Il nuovo Piano Parcheggi non sembrerebbe rispondere, né alle esigenze dei cagliesi, né a quelle degli studi professionali e degli ambulatori privati, né alle necessità dei pendolari che lavorano nel centro storico, né tanto meno ai bisogni degli esercenti o dei ristoratori che stoicamente resistono, mantenendo il centro storico ancora vivo e vitale. Diverse doglianze sono state sollevate dai residenti del centro storico, obbligati alla continua ricerca del posteggio con aggravio sia di traffico che di smog per l’insufficiente numero di stalli gialli ed altrettante lamentele sono state avanzate in ragione dell’esiguo numero di stalli adibiti alla sosta di motoveicoli. Alla luce dei rilievi evidenziati, la regolamentazione della sosta recentemente attuata dalla giunta comunale sembrerebbe prestare il fianco a numerose criticità".

Il Comitato invita il Comune a tenere conto dei "reali bisogni della cittadinanza" per stimolare una "una concreta rivitalizzazione del centro storico".

Mario Carnali