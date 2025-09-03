Parcheggi blu, luci spente. E quel seggio ancora incerto

Parcheggi pubblici a pagamento, luci mancanti sul muretto del tratto di Ponte Sasso della ciclovia Adriatica e incertezza sul seggio in cui dovranno andare a votare i cittadini del quartiere. L’estate sta finendo, ma non le polemiche sull’istituzione da parte della giunta Serfilippi dei parcheggi stagionali a pagamento dal 21 luglio al 31 agosto, da Gimarra a Ponte Sasso. Mirco Pagnetti, consigliere di quartiere per Ponte Sasso (Italia Viva) chiede chiarezza sulla decisione dell’Amministrazione comunale di "trasformare tutti i parcheggi pubblici gratuiti in sosta a pagamento. Non era meglio, come aveva proposto la Lega quando era all’opposizione creare parcheggi scambiatori con navette? E’ facile criticare dai banchi dell’opposizione, realizzare le cose quando si amministra è un’altra storia: quanta ipocrisia. E perchè prima di procedere con il provvedimento non è stato consultato il consiglio di quartiere? Non si voleva ridurre la distanza tra cittadini e amministrazione?".

Pagnettinon si limita ai parcheggi, vuole anche sapere "come mai le luci dei muretti lungo la ciclovia Adriatica nel tratto di Ponte Sasso hanno smesso di funzionare da più di un anno e perché in via Stella di Mare a Torrette ancora non è stato regolamentato il traffico sulla passeggiata, rinnovata totalmente dai lavori del waterfront: ricordo che si parlava di far passare solo turisti per lo scarico dei bagagli invece passa di tutto".

Infine Pagnetti vorrebbe sapere, in vista delle regionali del 28 e del 29, se il seggio di Ponte Sasso sarà utilizzabile e, nel caso fosse confermata la chiusura, se sia possibile individuare una sede alternativa su Ponte Sasso per evitare il disagio dei residenti di spostarsi a Torrette per votare, come avvenuto per l’ultimo referendum. "Vorremmo capire – insiste Pagnetti – se ci sono problemi legati all’agibilità dello stabile o altre problematiche e in caso di indisponibilità della struttura perché non è stato riferito al consiglio di quartiere e perchè non è stato fatto nulla per renderla agibile".

an. mar.