"Parcheggi, ecco un’altra tassa"

E’ stato anticipato dal Comitato Parcheggi: a breve ci sarà un nuovo incontro pubblico con i cittadini. Infatti non c’è solo l’Autovelox a tener alta l’attenzione in città ma anche un Piano Parcheggi molto contestato. Lo stesso Comitato ha inviato una nota con osservazioni sul Piano dei Parcheggi approvato dal Comune: "Sin dai primi incontri avvenuti con i cittadini, abbiamo intrapreso numerose iniziative tra le quali la più utile è stata la costante informazione, riguardante, tra l’altro, le pesanti ricadute che l’attuazione del piano ha avuto nella vita comune di residenti e non residenti, soprattutto sulle attività economiche presenti nel centro storico. Abbiamo richiesto formalmente alcuni chiarimenti in merito, sia al sindaco che ai soggetti preposti, su aspetti specifici, quali ad esempio, le modalità di controllo delle dichiarazioni rese dai residenti inerenti la richiesta di pass al costo ridotto di euro 20, se ciò corrisponda all’effettivo possesso dei requisiti, nonché chiarimenti sulle modalità di concessione di pass ad alcuni insegnanti".

Inoltre lo stesso Comitato nella nota inviata alla stampa evidenzia di avere chiesto anche chiarimenti sul "regolare dimensionamento degli stalli di parcheggio e sul controllo dell’occupazione degli spazi gialli dalle ore 19.30 alle ore 8 del mattino seguente. La risposta ricevuta non è stata esaustiva riguardo alle problematiche avanzate e si è potuto comunque capire che l’Amministrazione ha allo studio anche il Piano dei passi carrai per cui un’altra tassa graverà sulle spalle dei cagliesi tutti".

Il comitato infine, "sempre attento alle sollecitazioni dei numerosi cittadini, al fine di poter far migliorare il progetto intrapreso dall’Amministrazione, ha messo in rilievo i disagi emersi in occasione delle manifestazioni estive programmate, nonché quelle dei turisti e vacanzieri che in questo periodo estivo hanno soggiornato nelle strutture ricettive del centro. Il Comitato intende proseguire con le finalità precedentemente illustrate e quindi seguiranno ulteriori iniziative e richieste di modifica, non ultima la richiesta della pausa pranzo gratuita negli stalli blu a favore di quanti rientrano in centro per pranzare in casa ovvero per chi voglia accedere più tranquillamente ai ristori del centro storico e non di meno la richiesta di modifica che preveda la possibilità, per gli insegnanti e tutti gli altri lavoratori che gravitano giornalmente nel centro storico, di avere delle trasparenti agevolazioni sia economiche che pratiche".

Mario Carnali