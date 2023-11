"Parcheggi ed eventi per un centro attrattivo"

Più parcheggi, maggior numero di eventi estivi ed in invernali, più negozi e maggiore varietà merceologica. E’ quanto emerge dall’indagine di Demoskopica commissionata dal Comune per misurare l’attrattività del centro storico, per capire cosa cerca e cosa acquista chi lo frequenta e cosa suggerisce per aumentarne l’appeal. Ieri pomeriggio la presentazione dei risultati dello studio condotto su 1500 persone, fanesi e cittadini dei comuni target (Colli al Metauro, San Costanzo, Cartoceto, Terre Roveresche, Fossombrone, Pergola, Pesaro) da parte dell’assessore alle Attività economiche Etienn Lucarelli, del presidente di Demoskopica Raffaele Rio e del giornalista di Italia Oggi Luigi Chiarello. Presenti il sindaco Massimo Seri, le associazioni di categoria, i consiglieri comunali.

Dal sondaggio emerge con chiarezza che il 79 per cento dei fanesi riconosce nel centro storico un elemento identitario e quasi 2 cittadini su 10 lo frequentano assiduamente, il 68 per cento lo raggiunge in automobile e il 19 per cento a piedi: si va in centro per passeggiare, per incontrare amici e per fare acquisti. Cosa potrebbe rendere più attraente e vivibile il centro storico? Il campione non ha dubbi: più parcheggi (28,1 per cento) e un calendario degli eventi più ricco: estivi (21,2 per cento), invernali (17,2 per cento).

"Fano è una città ricca di eventi – ha commentato il sindaco Seri – ma forse dobbiamo riflettere sulla qualità di alcune delle iniziative proposte". Mentre Chiarello ha fatto notare il "ruolo strategico della comunicazione che spesso viene sottovalutata". Ma dall’indagine emerge che un maggiore appeal del centro storico passa anche da un rilancio dell’offerta commerciale. In testa si posiziona, in assoluto, l’incentivo a far nascere più negozi (62,7 per cento), seguito da prezzi più convenienti e maggiori offerte commerciali (27,7 per cento) e una maggiore varietà a livello merceologico (24 per cento).

Quindi i fanesi chiedono più negozi, prezzi più convenienti, negozi diversificati e orario continuato. Interessante il dato sulla situazione economica delle famiglie rispetto all’anno precedente dove a determinare le maggiori difficoltà sono state le bollette (45,8 per cento). Se si guarda a futuro il 17 per cento dei cittadini teme un peggioramento delle condizioni economiche della propria famiglia. Altro cambiamento registrato dallo studio riguarda gli acquisti on line. "Oltre la metà del campione interpellato (53 per cento) – si fa notare – ha dichiarato di aver iniziato e aumentato gli acquisti online dopo la fase pandemica. E-consumer fanese è giovane (18-35 anni), principalmente donna, con un alto livello di istruzione e di reddito". "Fano come l’intera regione – ha concluso il primo cittadino Seri – è un grande attrattore ed ha ancora enormi potenziali".

Anna Marchetti