Parcheggi, la svolta per l’estate: 80 posti gratis tra Lido e Sassonia

Parcheggio gratuito in via Caduti del Mare nei mesi di luglio ed agosto. Nello spazio esterno dell’istituto Volta saranno ricavati 80 posti auto, ad accesso libero, dalle sette a mezzanotte e mezza, disponibili dal primo luglio al 31 agosto.

Nei due mesi estivi l’attività scolastica è sospesa e l’istituto non è utilizzato da studenti e docenti, e quindi il piazzale che lo circonda potrà essere trasformato in parcheggio pubblico gratuito. Ottanta i posti auto a servizio di Sassonia e Lido che si ricaveranno grazie alla collaborazione tra il Comune, proprietario dell’immobile, la Provincia che lo ha in gestione in quanto scuola, e la dirigenza scolastica del Polo 3 di cui fa parte l’istituto Olivetti. Il costo per la sistemazione è di circa 50 mila euro, la maggior parte dei quali a carico dell’Amministrazione comunale.

Il Comune, infatti, realizzerà la segnaletica orizzontale, sistemerà con la ghiaia la parte non asfaltata del piazzale, interverrà su uno dei cancelli, attualmente chiuso ed inutilizzabile, perchè il parcheggio abbia un’entrata e un’uscita, mentre la Provincia si farà carico dell’illuminazione esterna, posizionando dei fari sul tetto della scuola. Per ragioni di sicurezza, la parte di piazzale utilizzabile come parcheggio sarà ben delimitata, in ogni caso la scuola è dotata di sistema di allarme, l’area sarà controllata dalla Polizia locale e a partire dalle 23 è stata inserita nei percorsi di pattugliamento notturno della vigilanza privata.

"Questa soluzione – ha fatto notare l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – è frutto di un lavoro di squadra tra Comune, Provincia e dirigenza scolastica, ed è una risposta veloce al bisogno di parcheggi che c’è sia al Lido che in Sassonia. Per il momento la convenzione è di 3 anni. Siamo molto fieri di questa novità che non comporta alcun utilizzo di fondi pubblici per affitti di aree private o soluzioni provvisorie, dall’altro lato garantisce un livello di comodità e sicurezza davvero elevato". "Una bellissima notizia – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – grazie ad una intuizione dell’assessore Ilari e alla collaborazione della dirigente scolastica Eleonora Augello e del dirigente della Provincia Maurizio Bartoli. Un parcheggio, a disposizione di residenti e turisti, in una zona della città a forte vocazione balneare e ricettiva, in un punto strategico per tutta la zona mare ben diverso il terreno affitato lo scorso anno, dalla precedente amministrazione, in via Gentile da Fabriano (di fatto inutilizzato ndr)".

Bartoli ha anche colto l’occasione per ricordare gli ingenti investimenti della Provincia sugli edifici scolastici fanesi, tra cui palazzo Petrucci, sede del Polo 3, e la nuova scuola dell’istituto Nolfi-Apolloni in costruzione al Campus. "Siamo contenti di collaborare – ha commentato la dirigente Augello – perchè questa soluzione è compatibile con l’attività del Volta, istituto che a luglio e ad agosto rimane chiuso".

Foto grande, l‘area esterna del Volta, a destra Serfilippi, Ilari, Augello e Bartoli