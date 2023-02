Parcheggi selvaggi Pesaro: piazzale Primo Maggio, terra di nessuno

Parcheggio folle

Pesaro, 13 febbraio 2023 – “Piazzale 1° Maggio ha raggiunto la massima espressione del degrado – ci scrive un lettore, Massimo S. – parcheggio selvaggio in ogni angolo, rifiuti ovunque, escrementi animali e non, fontana dello scultore Sguanci senza acqua da sempre e quasi distrutta causa scateboards, bici e moto. Mi chiedo se in caso di emergenza l’accesso di ambulanze o altri mezzi di soccorso sarà possibile".

Pone un problema non secondario questo lettore perché l’asse di penetrazione verso il centro, e che va a confluire proprio su piazzale 1° Maggio, è forse il secondo dopo viale della Repubblica. Quest’area è l’ultima tappa, prima di arrivare in Corso XI Settembre. Non solo c’è il problema del giardinetto che è come una riserva indiana, circondato di auto in sosta selvaggia, soprattutto lungo il lato che dà sul retro della chiesa di Sant’Agostino.

Un problema di degrado che parte da lontano: "Non capisco perché tanti giovani vanno a fare ciclocross in posti sperduti – dice un residente con ironia –, quando venendo qui con questo selciato scalcagnato, pieno di buche ed avvallamenti, potrebbero allenarsi ancora meglio. Con un rischio in più perché se cadi non finisce su un prato ma sopra la pietra".

Comunque al di là dei paradossi già lungo via Bertozzini, la strada anticamera a piazzale 1° Maggio la situazione appare in degrado. Basta alzare gli occhi al cielo e guardare i ruderi dell’ex carcere minorile: la strada ‘cementata’ è piena di pericolose buche, dopodiché si arriva in una vera propria area di un quartiere periferico del terzo mondo. Nel retro della Camera di Commercio gli stalli per le auto sono liberi, così come sono liberi tutti attorno alla chiesa di Sant’Agostino, nel lato che dà verso il Ghetto, punto d’arrivo per tante persone che vogliono raggiungere i negozi del Corso. Quindi anche un’area che dovrebbe essere riservata ai bambini, quella con la fontana di Sguanci, che è spesso luogo di bivacchi e sporcizia. "Ho anche provato a chiamare la polizia locale – ci spiega Massimo S. – ma non ho mai visto arrivare un vigile fermarsi a controllare. Come se parcheggiare sopra i marciapiedi e nel giardino pubblico fosse regolare".