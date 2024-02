Parcheggiare ora è ’Easy’. Si paga il tempo di sosta

Pesaro Parcheggi consente di pagare la sosta col telefonino, grazie all’app "EasyPark". Si legge in una nota: "EasyPark permette agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo. L’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate

automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Urbino, Fano e Mondolfo. Aggiunge il presidente di Pesaro Parcheggi Antonello Delle Noci:

" Nel panorama sempre più digitale dei servizi urbani, è importante rimanere al passo con le

grandi città italiane anche nel pagamento della sosta, soprattutto nell’anno in cui Pesaro è

protagonista in Italia e si appresta ad accogliere i tanti turisti che nei prossimi mesi visiteranno la Capitale italiana della cultura 2024. Turisti e cittadini avranno la possibilità di pagare la sosta in maniera smart anche grazie a EasyPark, l’app che si aggiunge ai servizi già presenti in città e fornisce un’esperienza già collaudata in molte realtà italiane".

Ecco come funziona: in pochi secondi si installa l’app e si inizia ad usarla. Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International. Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo

della targa dell’auto. E veniamo ai costi del servizio EasyPark:

Per gli automobilisti che sostano a Pesaro, il costo dell’app EasyPark è pari al 15% dell’importo

della sosta effettuata (con un costo del servizio minimo di 29 cent e massimo di 1,90 euro), ed è visibile in fase di pagamento.