Parcheggio ’De Angelis’ a pagamento, coro di no dall’opposizione

Dopo il rifacimento dell’asfalto al parcheggio "De Angelis" al bivio della Croce, lo spazio è stato riaperto con posteggi liberi e a tempo illimitato, ma solo in attesa che siano disegnati i nuovi posti auto, i quali saranno in parte a pagamento e in parte, sì, ancora gratuiti, ma con disco orario. Annunciando l’operazione, il sindaco Gambini aveva spiegato che l’inserimento di una quota di stalli blu derivasse dal forte aumento del canone di affitto del terreno e dall’investimento fatto per riqualificare l’area. Tuttavia, Pd e Viva Urbino si dicono contrari, con il capogruppo Lorenzo Santi: "Avevamo già espresso disappunto in occasione dell’incremento di stalli blu di inizio 2022, quando fu recepita la legge che rendeva gratuita la sosta su di essi per i veicoli con contrassegno disabili, concedendo alle amministrazioni di aumentarli, come compensazione per le minori entrate: erano tanti e mal posti, compresi quelli a Pian del Monte. Perciò, a maggior ragione, siamo in disaccordo ora con il prevederne ne nel parcheggio De Angelis. Bisognerebbe anche capirne il senso in quanto, se è un discorso solo economico, come pare, allora ci sono forse problemi di sostentamento? Visto che l’amministrazione aveva spiegato che i centri commerciali si dovessero sostenere con i parcheggi a pagamento già esistenti, non vedo perché, ora, si debbano aumentare". Dopo aver chiesto alla maggioranza di rivedere le proprie decisioni tramite un’interrogazione, Urbino e il Montefeltro insiste, citando le "preoccupazioni di cittadini, pendolari, turisti e studenti. Oltre al fatto che parte del parcheggio sarà a pagamento, alcuni ci hanno fatto rilevare che la distanza dai servizi del centro storico e il tempo che si impiegherebbe per andare e tornare sono tali da sconsigliare l’uso del disco orario, in quanto molti rischierebbero la multa".

Nicola Petricca