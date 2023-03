Parcheggio ’De Angelis’ completamente deserto

Se il parcheggio ’De Angelis’, dal nome del negozio di ricambi auto al bivio la Croce a Urbino, fosse un teatro, il suo debutto sarebbe stato con la platea vuota. Il primo sabato della nuova area di sosta realizzata nei giorni scorsi dall’amministrazione è stato infatti contraddistinto dagli stalli blu, quelli nuovi a pagamento che tante polemiche hanno suscitato nelle scorse settimane, desolatamente vuoti. In una giornata che ha portato un discreto tanti turisti in città, il parcheggio non si è riempito né negli spazi segnati dalle strisce bianche, a sosta gratuita con disco orario di 180 minuti né tanto meno in quelli a strisce blu, che costano 1 euro all’ora. Per l’esattezza, alle ore 12 circa su 54 stalli blu, uno solo era occupato; dei 41 stalli bianchi invece erano pieni 15, pari al 36%. Ma le giornate di primavera del Fai dovevano ancora iniziare, per cui forse al mattino ancora Urbino si doveva popolare. Alle ore 16 circa però la situazione era peggiorata: dei posteggi con disco orario ne erano occupati solo 12 (pari al 29%), mentre gli stalli a pagamento erano completamente vuoti. Insomma il nuovo parcheggio per ora non decolla, almeno nella giornata di sabato, probabilmente perché i turisti vedono il centro con le sue mura non vicino e raggiungibile solo con una non breve salita, per cui si spingono più a ridosso della cinta urbica trovando maggior comodità nelle altre aree di sosta a pagamento limitrofe alle porte, dal Mercatale a viale Buozzi, da Santa Lucia a via Matteotti. Certo, è ancora presto per fare bilanci, ma se il buon giorno si vede dal mattino, la gettoniera del parcheggio ’De Angelis’ non avrà bisogno di essere svuotata molto spesso.

Fino a qualche giorno fa, l’area di sosta era completamente libera e normalmente si riempiva molto in fretta in qualunque giorno della settimana.

gio.vol.