Parcheggio della stazione Si va verso l’esproprio

Il parcheggio di Porta Cappuccina, sul retro della stazione ferroviaria, sta per essere espropriato dal Comune. Il valore si aggira sui 500mila euro. Se la procedra andrà a buon fine vuol dire che si chiuderà un contenzioso con la proprietà privata che dura da almeno trent’anni, con cause civili, ricorsi al Tar, delibere comunali fatte approvare e poi ritirate, lettere, incontri e soprattutto scontri. Il punto è semplice: l’area del parcheggio è della società Porta Cappuccina. Doveva passare al Comune con la non fortunatissima permuta dell’area ex Amga in cambio della zona verde del Miralfiore. Ma non è andata così. Il parcheggio è rimasto fuori dai giochi, con la proprietà che voleva cederla comunque al Comune in cambio di soldi. Il tira e molla è andato avanti fino ad ora, ma adesso l’amministrazione ha incaricato uno studio di geologia di procedere con i sondaggi sul terreno. Si legge nella determina del Comune: "Si intende procedere mediante affidamento diretto al geologo Sergio Caturani dell’incarico professionale per l’elaborazione di finalizzato alla redazione geologica del parcheggio pubblico denominato “Porta Cappuccina” posto a sud della stazione ferroviaria per un importo totale della prestazione per un importo di 1.200,00 euro.

Questo perché con determina n. 565 del 19032021 è stato affidato l’incarico professionale per l’elaborazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e le attività di rilievo la progettazione plano altimetrico relativo al ’Progetto per la realizzazione di un parcheggio situato a sud della stazione ferroviaria di Pesaro. La progettazione è conclusa, tuttavia occorre procedere all’affidamento di un incarico per la redazione di una relazione specialistica finalizzata all’acquisizione dei vari pareri tecnici".

Dice l’avvocato Matteo Gori, che tutela la società Porta Capuccina, proprietaria dell’area di parcheggio da oltre 200 stalli adiacente la stazione ferroviaria: "Noi siamo d’accordo nel procedere con le perizie geologiche (si cercano di evitare nuove sorprese dopo il disastro trovato nel sottosuolo dell’area ex Amga ndr) e sappiamo che questo sarà la condizione necessaria per arrivare ad una conclusione del contenzioso. Noi siamo prontissimi a firmare la fine di queste incompresioni a condizione che il valore dell’esproprio sia confermato quello stabilito già da anni, ossia 515mila euro".

Il parcheggio Porta Cappuccina è stato affiancato da qualche mese anche da una seconda area comunale, poco lontano dai binari, che permette ai pendolari di poter lasciare la propria auto per tutta la giornata senza dover pagare la relativa sosta".