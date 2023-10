Parcheggio di Porta Cappuccina. Pozzi: "Via ai lavori entro primavera. Avrà 145 posti gratuiti e all’ombra"

Porta Cappuccina sarà un parcheggio gratuito; potenziato nell’illuminazione pubblica; dotato di colonnine per il rifornimento di auto elettriche; con sei posti auto destinati a persone con disabilità; arredato con 14 alberi ad ingentilire l’assolata terra battuta, facendo ombra sulle automobili in sosta. Le idee sono chiare ma l’iter di approvazione di un progetto che sembra non approdare mai a terra ha visto ieri il penultimo passaggio in Consiglio comunale. Prima di veder realizzati i 145 posti auto che l’amministrazione ha disegnato sulla carta per un parcheggio strategico al servizio dei pendolari visto la sua posizione rispetto al centro storico ci sarà un passaggio in Provincia (altri 90 giorni) e poi di nuovo in Consiglio comunale. "Presumibilmente entro la primavera del 2024 inizieranno i lavori – dice l’assessore Riccardo Pozzi –. I soldi sono a bilancio, terminata questa penultima fase partirà il cantiere". A commentare il passo in avanti è stato Dario Andreolli, consigliere Lega, all’opposizione: "Bene che Porta Cappuccina resti gratuito– ha osservato Andreolli –, sarebbe meglio però prevedere un pavimento in asfalto, invece di lasciare l’attuale terra battuta". Andreolli si preoccupa della manutenzione: "Abbiamo esperienza negativa di come Porta Cappuccina diventi a seguito di piogge – ha osservato Andreolli –: con buche e avvallamenti che non sono a prova di ammortizzatori".

L’assessore Pozzi ha detto che non sarà possibile asfaltare l’area anche perché la permeabilità del terreno che resta alta solo con la terra battuta è la migliore garanzia a fronte di bombe d’acqua. Essendo il parcheggio vicino alla stazione, viene da sé che evitare di inondare i binari diventi prioritario. Claudia Vanzolini, capogruppo dei pentastellati, nell’espressione di voto favorevole, ha auspicato che per dotare di illuminazione pubblica il parcheggio, il Comune adotti strategie di risparmio energetico. Il presidente della commissione lavori pubblici, il consigliere di maggioranza Lorenzo Montesi le ha fatto eco: "Con l’illuminazione, il parcheggio sarà sicuro anche nelle ore notturne: bene che il progetto vada avanti". Già bene: sono almeno dieci anni che aspettiamo di vedere la fine di questa storia. Se non altro ora sappiamo che sarà un lieto fine al servizio del cittadino.

Solidea Vitali Rosati