Parcheggio multipiano, idea sfumata?: "Aspettiamo gli studi sul traffico. E vanno fatti i conti economici"

A fine mese la società Pesaro Parcheggi presenterà, al sindaco Andrea Biancani, il suo studio su flussi di traffico in città al fine di pianificare poi la realizzazione delle aree di sosta ed anche dove e come realizzare il multipiano. Il presidente della controllata dell’amministrazione, Antonello Delle Noci, annuncia che gli studi sono in fase di elaborazione: "Dobbiamo incontrare il sindaco e quindi presentare lo studio che abbiamo elaborato, che non è solo legato al multipiano, perché il lavoro è pensato anche per migliorare il sistema delle aree di sosta. Partiamo sicuramente con quelle a raso nell’area della stazione ferroviaria, dopodiché si dovrà decidere dove realizzare il multipiano. Ma per avere un quadro più preciso ci vorranno alcune settimane".

Piazzale Matteotti da sempre è considerato il luogo ideale... "Vero, da sempre considerato il luogo ideale, ma per una serie di ragioni è da scartare. Primo per una ragione estetica legata al luogo perché siamo a duecento metri dalla piazza con palazzo Baldassini davanti e Rocca Costanza sul lato. C’è anche un secondo ostacolo, ed è quello legato al fatto che siamo in un’area sensibile sotto il profilo archeologico perché si andrebbe ad incontrare la città romana con tutte le problematiche che questo comporterebbe".

Ma la filosofia di fondo di questo studio è sintetizzabile in due parole: meno auto e più bici o mezzi pubblici. "Noi dobbiamo andare – dice il sindaco Andrea Biancani – verso una mobilità sostenibile per cui anche il sistema delle soste dove non si paga nulla, e che sono tante accanto al centro ed anche nella zona mare, va rivisto nel senso della rotazione: si vuole far tornare il centro storico più vivo e attrattivo".

Nel frattempo quali indiscrezioni da questo studio? "Diciamo che alcuni punti della città dove aumentare le aree di sosta in linea di massima sono state individuate. Tanto per capirci la stazione ferroviaria, quindi le aree intorno alla caserma. Un’altra zona è quella degli Orti Giuli. Poi c’è il problema del multipiano per cui Pesaro Parcheggi deve capire la sostenibilità di un eventuale progetto. Nel senso che siccome i soldi li mette Pesaro Parcheggi, tutta l’operazione deve avere una sostenibilità economica. Capire ad esempio se le soste sono appetibili anche per i privati perché alla fine il conto economico deve tornare".

Il parcheggione sul curvone della statale Adriatica non è che ha scaldato il cuore dei pesaresi, per un usare un eufemismo... "Diciamo che è un parcheggio molto utilizzato nel periodo estivo anche perché nella zona mare nei mesi caldi è difficile trovare un posto libero dove lasciare l’auto. Il problema di fondo come amministrazione è arrivare ad una mobilità sostenibile per cui usare bici e di più i mezzi pubblici comprese le navette. Ne guadagnerà tutta la città a partire dal centro storico, perché per arrivare nel cuore della città poi bisogna trovare anche dove parcheggiare".

Più bici e meno auto, appunto.