Parcheggio Porta Cappuccina:: "Via libera alla sua sistemazione"

La stazione ferroviaria avrà il suo nuovo parcheggio di ’Porta cappuccina’. Ieri in Consiglio comunale è arrivata l’approvazione definitiva per la realizzazione del parcheggio gratuito che darà alla città 145 posti auto, di cui 6 destinati a persone con disabilità, e che si estende per circa 4mila metri quadrati di superficie e altri 1300 metri quadrati di area verde alberata. Il nuovo parcheggio, che si trova al lato sud della stazione ferroviaria, non avrà un’asfaltatura ma un fondo in stabilizzato, livellato, compatto e permeabile. La realizzazione del parcheggio è stata votata favorevolmente da tutti e 30 e consiglieri presenti, con immediata eseguibilità.

Approvato anche il nuovo Regolamento comunale del verde urbano che darà un ruolo funzionale agli spazi verdi della città anche sotto il profilo sociale e sanitario, tenendo il focus sulla tutela delle specie protette. Un regolamento che coniuga la risorsa ricreativa sociale con l’elemento culturale. La votazione – di 27 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti – ha fatto comunque emergere diversi malumori sul lavoro dell’amministrazione comunale: "Un regolamento che si basa sulla professionalità del prof. Salbitano – sottolinea il consigliere di centrodestra Michele Radaelli -, ma che non può fare affidamento sulla credibilità di questa amministrazione che per quattro anni e mezzo ha ignorato il tema ambientale.

Lo dimostra il fatto che l’ufficio del verde è stato azzerato in questi anni e oggi il comune si attiva per ripristinarlo. Chiediamo che l’amministrazione faccia una seria analisi degli impatti che questo regolamento porterà, sia per gli enti pubblici che per i privati cittadini. Gli uffici sono pronti ad applicarlo? - si chiede Radaelli - Purtroppo, questo regolamento nasce disatteso nei fatti dagli stessi assessori comunali che con le loro attività hanno fatto ed hanno in programma di fare tutt’altro rispetto a ciò che è previsto nel regolamento".

