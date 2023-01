Parchi, luci al led, giochi, storia Ecco i quattro progetti green 2023

Attingendo risorse e idee dal “Bilancio partecipativo“, l’amministrazione comunale illuminerà Villa San Martino, ridarà a Monteciccardo “Il lavatoio dei pensieri”; riqualificherà l’area ricreativa di Pozzo Alto e darà vita al parco Baden-Powell a Soria. "Sono i quattro progetti dall’alto valore inclusivo e sociale – spiegano gli assessori Andrea Nobili e Riccardo Pozzi - che nel 2023 andremo a sostenere con 120mila euro complessivi (circa 30mila euro ciascuno) a disposizione del bilancio partecipativo, alla sua seconda edizione".

Cosa è il bilancio partecipativo? Lo dice il nome: è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo dell’ente cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione.

Per Pesaro è il secondo anno e lo stanziamento è maggiore. "Sì – dicono gli amministratori – vogliamo dare il il giusto riconoscimento al lavoro svolto dai Quartieri e dai volontari. Il partecipativo che coinvolge la comunità si è rivelato subito un’ottima palestra per individuare le priorità delle varie zone di Pesaro e per costruire degli interventi sostenibili ed efficaci con i cittadini i quali così, possono entrare nel concreto e rendersi conto anche dei problemi di fattibilità". In particolare poi ci sono altri 79mila euro che verranno ripartiti tra i rimanenti 9 quartieri della città – circa 8500 euro ciascuno – per interventi di piccola manutenzione.

Quali sono i quattro progetti destinatari della torta più grossa? Andiamo con ordine. A Villa San Martino (Q10) c’è il progetto "Illuminazione zona verde situata tra via Frescobaldi e via Bini". L’intervento renderà più confortevole lo spazio che i cittadini vivono come luogo di aggregazione. Il progetto prevede l’installazione di un punto elettricità in prossimità della zona asfaltata e l’illuminazione della zona dietro la parrocchia di San Martino

"Il lavatoio dei pensieri" è il progetto destinato al Municipio di Monteciccardo. Il progetto prevede un rifacimento dell’antico lavatoio pubblico comunale, sito nel centro del paese, porta d’ingresso al borgo e anello di giunzione di un percorso pedonale ad alta attrazione turistica. Il terzo progetto finanziato interessa "Pozzo Alto – Borgo Santa Maria" (Q8) con la riqualificazione della zona ricreativa lungo via Lancisi". L’intervento prevede la riqualificazione della pista polivalente. Contestualmente verranno messe due panchine e messa in sicurezza la viabilità in prossimità del secondo ingresso con ripristino del cancello pedonale.

A "Soria - Tombaccia" (Q9) invece l’amministrazione darà corpo al "parco Olave Baden-Powell". Promosso dal Gruppo Scout Agesci Pesaro 5 "San Pier Giuliano Eymard" il progetto si propone di realizzare il parco in via Tolmezzo, al confine del Parco San Bartolo, per "creare "un punto di riferimento per la cittadinanza. L’area avrà un ingresso da via Tolmezzo segnalato con un’insegna. Appena entrati ci sarà un pannello introduttivo sulla "storia" del parco, completo di mappa descrittiva delle aree tematiche. Ci sarà l’orto sinergico, un’area con piante aromatiche e un’altra “gioco“ con i tavoli a scacchiera e altro. Nel progetto sono previste anche un’"area amici pelosi" recintata e un’area "Rispetto del futuro" con due punti destinati alla raccolta differenziata.

