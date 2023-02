Parco 25 Aprile, camping ghiacciato

Accampati al Parco 25 Aprile, i tronchi dei pini usati come stendipanni, una tenda come tetto, per ripararsi, ma in questi giorni è comunque molto dura, dal freddo. Lo hanno segnalato al "Carlino" alcune persone di passaggio, vedendo quelle persone muoversi tra gli alberi. Nei prossimi giorni le forze dell’ordine potrebbero svolgere dei controlli.

Non è escluso che ad occupare quelle tende siano gli stessi che nello scorso autunno vennero allontanati dalle tende che avevano montate sotto il ponte del Foglia, a Soria. In quel caso, intervenne la polizia locale proprio perchè c’era un problema di incolumità pubblica: le probabili piene del Foglia potevano travolgere le persone ad esempio nottetempo, mentre quelle dormivano sui loro giacigli.

Qui il problema è proprio di salute pubblica. Nel senso che chi con queste temperature dorme all’esterno e quindi all’addiaccio, anche se con un sacco a pelo all’interno di una tenda, crea con ogni probabilità problemi alla propria salute. Perchè è vero che in quel parco il camping e l’occupazione in varie forme è proibita, ma non sarà una tenda a mobilitare la polizia locale per eventuali sgomberi o sanzioni.

Il parco 25 Aprile è sempre stato scelto da clochard o accampamenti rom. Tanto che negli anni scorsi, a fronte di presenze cospicue di gente che avevano piantato tende stabilmente, c’erano stati sgomberi in grande stile, con tanto di ruspa. Non sarà questo il caso.