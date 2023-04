Parco dei Passeggi: al via la sistemazione dei viali

FANO

Ieri la raccolta delle foglie, da domani la sistemazione dei viali. Il parco dei Passeggi si prepara alla bella stagione. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori: "Sabato sono stati puliti i viali e le caditoie, da lunedì si procede con la sistemazione del breccino lungo i viali". Dopo le critiche dei giorni scorsi sollevate da Fratelli d’Italia su sporcizia e degrado nel parco cittadino (venerdì mattina hanno anche organizzato un sit-in all’interno dei Passeggi), l’amministrazione comunale è corsa ai ripari.

E’ partita subito la pulizia dei viali e delle caditoie dalle foglie, e da lunedì si procederà alla sistemazione del breccino nei viali perché il parco sia utilizzabile da bambini e famiglie e percorribile da chi usa la bicicletta. A breve, inoltre, sarà affidato un incarico professionale per trasformare i Passeggi nel parco delle meraviglie, come suggerito dal consiglio della Città delle Bambine e dei Bambini. Il professionista avrà il compito di realizzare le proposte dei giovani consiglieri e far diventare il parco luogo di incontro tra generazioni. Ci sarebbero già imprenditori disponibili a finanziare il progetto, in cui rientra anche la sistemazione dei cancelli che, rotti o divelti, non vengono mai chiusi, neanche di notte.