Parco della Rimembranza di nuovo senza pace

Il parco della rimembranza, i giardini pubblici dedicati ai caduti nella prima guerra mondiale che circondano la chiesina di Loreto, non trova pace. Dopo l’episodio dello scorso settembre con otto cinghiali che erano rimasti intrappolati all’interno e per ore e ore hanno fatto delle lapidi il loro parco divertimenti, la situazione sembrava stabile. Ma il parco non gode di una salute impeccabile, e a testimoniarlo sono le lapidi stesse. Pur essendo state ricollocate dopo una globale pulizia, tuttavia molte di esse presentano la scritta illeggibile, non essendo stata ripassata con del colore nero come era in origine. Per cui alcuni nomi si leggono, molti altri no. Poi c’è un caso, a pochi passi dall’ingresso principale, di una lapide in cui addirittura c’è un evidente errore. La scritta, ripassata in nero ormai decenni fa recita “Bacchielli Augusto – Soldato – 2-5-1910 – Carso“. È ovvio che la data è errata, infatti se ci si china per osservarla da pochi centimetri, si nota che la incisione porta l’anno 1916, ma è stata ripassata con lo zero al posto del sei, senza tuttavia correggere l’errore in occasione dell’ultimo intervento di riqualificazione. Spostandoci di pochi passi, una lapide risulta divelta dal terreno. Si tratta del soldato Giuseppe Casoli, caduto sul Monte Santo nel 1917, la cui pietra è in pratica solamente appoggiata, in maniera poco decorosa per l’intero parco visto che è tra le prime entrando. Chiude la terna l’antica ara romana posta all’ingresso, da mesi coperta da un telo che pare voglia suggerire un restauro, che tuttavia non è in corso. Un peccato, visto che si tratta di un antichissimo e pregevole manufatto romano che conferiva all’ingresso del parchetto un certo decoro.