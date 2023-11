"Parco dell’Aquilone: serve il parcheggio"

Il nostro lettore Sauro Teodori, già tecnico dell’Area Scientifica dell’Università di Urbino ci scrive: "Sono finalmente iniziati i lavori per la qualificazione definitiva del Parco dell’aquilone e del campo da golf, grazie a fondi Gal e Pnrr, senza i quali non si sarebbero mai realizzate e quel punto panoramico della Cesana che dà sulla città di Urbino sarebbe rimasto un eterno incompiuto per villeggianti e utenti saltuari. Ora si prospetta un’occasione importante: non bisogna dimenticare di aggiungere all’intervento un ampio parcheggio con una struttura in legno, tipo baita per soste conviviali di sportivi di passaggio e utenti. Da parte del sottoscritto c’è un suggerimento che parte da lontano: nel 2015 presentai una proposta di progetto a tutte le Amministrazioni locali, Comune, Provincia e Regione per il comprensorio delle Cesane tra Urbino, Fossombrone, Canavaccio e Torre con la valorizzazione di un ampio Parco ecosostenibile geoturistico. In questa proposta oltre al Parco dell’aquilone veniva inserito un bel camminamento con pista ciclabile, lato nord della SP 51 da San Donato a Ca’ Adelia verso Santa Maria delle Selve con aree picnic e punti panoramici illustrativi. Non dimentichiamo che la città di Pesaro, con la sua pista ciclabile lungo la spiaggia ha ricevuto una spinta turistica ed eco-sostenibile di portata europea. Per Urbino si tratterebbe di un camminamento panoramico a 360 gradi, che in piccola parte è stato realizzato dal bivio della Croce a san Bernardino. Proseguendo da Ca’ Mignone a Torre darebbe lustro e prestigio non solo a turisti e cicloamatori" conclude Teodori "ma anche a un borgo in continua minaccia di spopolamento e isolamento: sono convinto che il rilancio di Urbino possa partire dalle Frazioni, o Borghi che dir si voglia, un collante vitale e costruttivo con la città Ducale".