Parco invaso dalle famiglie Che "Miraviglia" il baratto dei giocattoli

Tanti giocattoli, tanti colori, ma soprattutto tanto divertimento: Centinaia di famiglie hanno affollato il Parco Miralfiore, ieri, per la seconda edizione di "Miraviglia – Mercanti in Gioco", l’appuntamento ideato dal Comune per stimolare nei più piccoli comportamenti e azioni sostenibili. Enorme successo ha riscosso anche la visita ai laghetti assieme ai volontari della Protezione Civile, che hanno accompagnato i più piccoli alla scoperta della natura e di tutti gli animali che popolano il parco.

"Queste sono iniziative costruttive, a cui fa senz’altro piacere partecipare – dice mamma Veronica che, assieme alla piccola Greta, ha montato una vera e propria bancarella di giochi –. Dopo il periodo di pandemia, che ci ha costretti in casa, vedere nei bambini questa voglia di socialità, questo spirito di rinascita fa veramente bene. Oggi siamo riusciti a dare via molti giochi, ma ce ne sono arrivati altrettanti, perché i bambini tra di loro hanno giocato anche al baratto, oltre che alla vendita. È stata veramente una bella giornata".

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, che ha trovato in questa giornata un’ottima risposta da parte delle famiglie: "Posso dire che mi sono emozionato nel vedere tutte questi bambini affollare il Parco – racconta Enzo Belloni, assessore all’operatività –. Il tempo sicuramente ha aiutato, nonostante le previsioni non fossero granché, ma l’ottimismo paga sempre. Sicuramente riproporremo questo evento anche nel mese di maggio e di giugno, continuando il nostro lavoro di valorizzazione del parco. La gente che trova da lamentarsi si trova sempre, addirittura c’è chi si è nascosto dietro alla recinzione a guardare pensando che avremmo combinato chissà quale disastro. Invece, qui, non ci lamentiamo, ma ci divertiamo e progettiamo anche l’ipotesi di fare un concerto del primo maggio".

Tra musica, burattini e balli, tante anche le iniziative solidali di "Arte e Carità", insieme a Circolo Laudato Sì e alla comunità Papa Giovanni XXIII, dell’associazione "Oratorio Don Bosco", che hanno portato divertimento, ma anche valori importanti come amicizia e rispetto per gli altri e per la natura.

Alessio Zaffini