Parco, l’arresto è questione di fiuto E tra le ’bionde’ spunta l’eroina

Non si scampa al fiuto del cane poliziotto. Ne sa qualcosa il 30enne nigeriano finito in manette l’altro ieri pomeriggio al Parco Miralfiore con 12 palline di eroina, circa 4 grammi e 50, nascoste nel pacchetto di sigarette. Portato per direttissima davanti al giudice, ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Tonucci, ha chiesto un termine a difesa. Parco Miralfiore, ore 17 circa. Il nigeriano è seduto su una panchina. Passano degli uomini, sono poliziotti in borghese della Questura. Si qualificano e gli chiedono i documenti. Lui li tira fuori e li mostra. Nel frattempo arrivano altri agenti, questa volta in divisa e con il cane al guinzaglio, che, come si avvicina al nigeriano, comincia ad abbaiare. Il segnale che la droga c’è. Le sue narici non sbagliano. E al 30enne non resta altro da fare che tirare fuori il pacchetto di bionde con dentro quel contenuto stupefacente di una dozzina di palline di eroina. Scattano le manette per detenzione a fini di spaccio.

La polizia gli trova addosso anche 115 euro. Soldi che gli vengono sequestrati. Il nigeriano, che dovrebbe essere residente a Ferrara, risulta aver avuto un permesso per motivi umanitari, di cui aveva chiesto un rinnovo nel 2019. Richiesta su cui non aveva ancora ricevuto risposta. Ha una condanna per furto. Alla direttissima di ieri, l’imputato non ha reso interrogatorio. La procura aveva chiesto la misura dell’obbligo di firma. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha accolto la richiesta della pm e lo ha rimesso in libertà. Processo rinviato al 9 maggio.

