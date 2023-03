Parco Miralfiore, prove di intesa Ambientalisti: "Belloni, vediamoci"

E’ un continuo botta e risposta in questi giorni tra le associazioni ambientaliste e l’assessore Enzo Belloni (nella foto). Nel mirino c’è la gestione e la fruizione dell’area naturalistica "Brilli-Cattarini", all’interno del Parco Miralfiore, molto contestata per il taglio del sottobosco nel tentativo di contrastare lo spaccio di stupefacenti. Dopo l’ultima incursione di oltre 300 visitatori e l’invito a liberare i propri animali domestici all’interno di quella che è stata riconosciuta come la seconda "garzaia" più importante delle Marche (sito di nidificazione di aironi coloniali), gli ambientalisti non ci stanno a compromettere anche quello scrigno di biodiversità animale e vegetale.

Per questo propongono di mettere un freno all’ingresso di massa, ripristinando solo le visite guidate su prenotazione, così come avveniva fino a poco fa in occasione della "Stradomenica". Insomma, un ingresso delicato e gentile, che rispetti i ritmi e le abitudini della fauna a cui è dedicato quel piccolo, ma prezioso ambiente. Le passeggiate inoltre, secondo gli ambientalisti dovrebbero essere accompagnate da una guida naturalistica professionista ed esperta, in grado di fare apprezzare i tesori botanici e non solo, così come ha sempre fatto Andrea Fazi. Per evitare di mettere a rischio la nidificazione in atto e l’equilibrio del delicato eco-sistema, gli ambientalisti chiedono anche, nei periodi critici, di escludere dal percorso di visita il camminamento sul bordo del laghetto, perché troppo vicino ai nidi e al dormitorio, e di installare nel periodo invernale, una schermatura in cannuccia per nascondere il passaggio delle persone alla vista degli uccelli. Infine, visto che l’inserimento di nuovi animali da normativa richiede una preventiva profilassi sanitaria, GruppozerO, Lupus in fabula, La voce del Miralfiore, Lipu &Co, chiedono di permettere l’ingresso solo di animali compatibili con l’eco-sistema, previa approvazione di soggetti qualificati. Per discutere di tutto questo, le associazioni invitano l’assessore e i suoi sostenitori ad un confronto sereno.

Di parere opposto Sergio Castellani e Giorgia Leonardi, consiglieri della Lista Civica "Una Città in Comune". Secondo i due esponenti infatti, le iniziative del loro assessore hanno dato nuova vita al Parco, "restituendolo" alla città grazie al concreto aumento della videosorveglianza, al maggior presidio del territorio, all’attività di animazione verso i giovanissimi. Un impegno lodevole, ma per gli ambientalisti il metodo scelto è tutto da rivedere.

Francesca Pedini