Parco, raccolta di firme: "Ripulite l’ingresso di via Cimarosa"

Una raccolta firme per ripulire l’ingresso di via Cimarosa del parco Miralfiore, dall’invadente vegetazione che sta continuando a crescere. È questo l’obiettivo portato avanti dal gruppo Utopia della onlus Gulliver, sotto richiesta dei clienti che da mesi frequentano il bar/trattoria del Parco diventato già simbolo di autonomia ed emancipazione dalla disabilità. "Da ormai tre mesi il gruppo ha preso casa nell’infrastruttura del bar/trattoria sociale all’interno del parco Miralfiore – sottolinea Andrea Boccanera (foto), presidente della onlus -. Dai mesi autunnali dello scorso anno frequentiamo il parco ogni giorno e la situazione è migliorata, il parco si è ripulito e sta tornando al suo splendore. Vediamo ogni giorno giardinieri al lavoro e gente sorridente, famiglie con carrozzine e tanti giovani. Unico neo rimane la zona di ingresso da via Cimarosa. Tutti ci rendiamo conto essere rimasta una zona grigia". La raccolta firme, che ha già raggiunto le 200 sottoscrizioni in un solo giorno, prosegue per eliminare la boscaglia che, secondo il gruppo, crea anche disagi alle forze dell’ordine che operano quotidianamente per la vigilanza del parco. "Chiediamo all’amministrazione comunale la pulizia della zona. Non vogliamo andare contro gli amici ambientalisti, ma è una necessità non derogabile – continua Boccanera -. Chiariamo a tutti che il parco è sicuro e sta ritornando al suo splendore, avvisiamo tutti che non deve essere un polo di scontro politico in vista delle prossime elezioni. Chi lo frequenta parla a ragion veduta, chi non lo vive e lo sfrutta per convenienza politica deve stare in silenzio". Per firmare la richiesta pubblica è possibile recarsi nella struttura di Utopia, all’interno del parco Miralfiore, negli orari di apertura: dalle 7 alle 23.

g.m.