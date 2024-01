Parco San Bartolo: "Tronchi sui sentieri e alberi pericolanti: rischi per chi cammina"

"Camminiamo nel parco con il rischio che ci caschi un tronco sulla testa". Alcuni appassionati di trekking mostrano due grandi tronchi pericolanti che sono crollati nel tratto principale della strada che dal convento delle suore di Panoramica San Bartolo si inerpica per sbucare nella via principale. Un sentiero che fino a poco tempo fa, fino alla tempesta di vento delle settimane scorse che ha scardinato le piante, era attraversato anche dalle mountain bike e che adesso riescono a fare con fatica solo gli appassionati di trekking: "Ci veniamo noi e tanti altri, specie il sabato e la domenica ma anche nei giorni feriali, è un sentiero molto bello – aggiungono – ma è diventato pericoloso. Gli alberi infatti sono caduti e hanno appoggiato la loro a chioma a terra, ma i grossi tronchi, pesantissimi, sono trattenuti dalle reti di recinzione di un terreno privato. Se la rete cede e il tronco cade mentre qualcuno passa sotto, ci scappa il morto. E’ una situazione molto pericolosa, il sentiero è ostruito nella parte iniziale, salendo, mentre più avanti qualcuno ha sezionato i tronchi caduti". Ma ci sono altri tratti del parco san Bartolo che sono pericolosi: "Un altro è quello – aggiungono – che dalle vigne porta alla strada Panoramica, prima di prendere la via di Cattabrighe, strada del’Altarello. Qui ci sono due tronchi letteralmente schiantati dall’ultima tempesta di vento, ma ancora sospesi. Si tratta di pericoli reali perché chi cammina, o chi pedala perché in questo caso transitano anche le bike, deve passarci sotto". Pericolo anche nella parte del sentiero che dal parcheggio della panoramica porta su al colle in direzione Santa Marina: "Vediamo un grosso tubo a cielo aperto, che giace lì da mesi, poi c’è una transenna che protegge solo parzialmente dal precipizio sottostante. Si vede uno smottamento importante del terreno verso il mare e chi cammina ci passa a fianco. Quel tratto andrebbe messo in sicurezza e soprattutto il grosso tubo andrebbe interrato. Cosa si aspetta? Perché sono passati mesi e non si è fatto nulla se non chiudere, per alcune settimane, il sentiero che però tutti percorrono perché stanchi di aspettare interventi risolutivi che non si vedono?"

Dai residenti del Parco invece arriva un altro allarme: "Le grandi querce del parco san Bartolo, quelle lungo i sentieri, le strade o nel bosco, sono aggredite dall’edera. Questa erba infestante rischia di soffocare le piante, di togliere loro l’aria e di portarle a un lento e inesorabile declino. Eppure basterebbe recidere l’edera in un punto, con un taglio, per evitare che si propaghi e per allentare la morsa sulle piante. E’ un vero peccato perché sono a rischio querce secolari che andrebbero salvate"

Davide Eusebi