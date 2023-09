Parco urbano Fano: Casa del Custode entro il 2024 - Lavori in corso

"Finalmente il Parco urbano sta prendendo forma, e per il prossimo anno potrà avere una funzionalità piena, grazie anche alla pista ciclabile sul perimetro dell’aeroporto verso la piscina e con l’innesto della Ciclovia Adriatica, collegandosi a Sant’Orso e Bellocchi". Dopo la riunione operativa di giovedì (con il sindaco, la ditta incaricata e i tecnici comunali), l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori illustra il cronoprogramma relativo al completamento di quello che definisce "uno spazio aperto, verde e inclusivo".

In questi giorni infatti, e dopo numerosi ritardi, alcuni lavori sono partiti, altri invece partiranno a breve per completare l’intero progetto entro l’anno. "I lavori al Parco urbano hanno avuto dei rallentamenti - spiega Brunori -, ci era stato detto che per inizio estate si sarebbero conclusi, ma questo non è avvenuto. L’amministrazione ha cercato un punto di incontro poiché, se si rescindesse il contratto, ci sarebbe il rischio che il cantiere rimanga bloccato per anni".

Gli interventi da completare riguardano il rifacimento di alcuni tratti ciclabili, la realizzazione dell’area per gli arredi e la loro posa, insieme alla messa a dimora di tutto quello che riguarda la parte botanica prevista per ottobre. Tra le cose fatte, invece, "tutti i sottoservizi, completati e collegati" e per quanto riguarda la Casa del Custode (foto) "questa settimana sono partiti i lavori". Dopo l’allestimento del cantiere, si procederà con la demolizione del tetto e di tutta la parte interna, mentre resteranno i muri perimetrali che si trovano in buone condizioni, sebbene si realizzeranno interventi antisismici e di efficientamento energetico. "Si punta a terminare il lavoro per l’estate 2024".

ti.pe.