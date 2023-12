Pari opportunità, confronto sulle donne oggi al Mississippi

La Commissione Pari Opportunità invita la cittadinanza all’incontro “L’ora del tè- Teiere e Cappelli” (oggi, ore 17, al Mississippi), un confronto tra associazioni sulle tematiche per la valorizzazione delle donne in tutti i settori e a tutte le età.

Con la partecipazione di Auser Gabicce Mare e del Centro Italiano Femminile, Comitato Provinciale Pesaro-Urbino, "L’ora del tè" rappresenta un momento di pausa e di relax ma un tempo era anche uno dei pochi momenti concessi alle donne per stare in un luogo pubblico, naturalmente sempre con un accompagnamento e con il cappello in testa. Proprio all’ora del tè le associazioni del territorio e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare si riuniscono per fare una riflessione sui tempi che sono cambiati, sull’abbigliamento delle donne che ancora oggi però in tanti paesi del mondo deve rispecchiare un canone ben preciso di sottomissione e copertura.