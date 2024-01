Pari senza reti a Montecchio, ma quante emozioni

montecchio gallo

K-SPORT GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, Dominici G., Nobili, Paoli (3’ pt Peroni), Magnanelli, Dominici E., Bardeggia, Peluso (38’ st Notariale), Torelli. All. Lilli.

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Lanza, Di Lallo, Nasic, Cancelli (16’ st Santoro), Frulla, Cardinali (34’ st Moscati), Borrelli, Garcia (34’ st Sosa Ugolini). All. Possanzini.

Arbitro: Malascorta di Jesi (Assistenti: Serenellini di Ancona e Di Tella Matteo di Ancona).

Note: Spettatori 350 circa; ammoniti: Bardeggia, Di Lallo, Magnanelli, Frulla; al 46’ st espulso Salvucci non dal campo; angoli: 5-5; Recupero: 2’+4’.

Pari e patta tra Montecchio Gallo e Tolentino che si concedono un tempo a testa in una gara apparsa divertente nonostante l’assenza di reti. La prima frazione vede gli ospiti, apparsi più pimpanti, fare la partita ma la prima grande occasione è per il Montecchio Gallo dopo un minuto di gioco con Del Pivo che di testa da corner di Magnanelli non trova la porta. Alla mezz’ora buona occasione cremisi con Cancelli che si inserìsce bene in area ma il suo tiro è maldestro. Cinque minuti più tardi Cardinali, classe 2003, imbeccato da Borrelli non impatta sotto porta. Allo scadere del primo tempo in seguito a corner, grande occasione ospite: cross di Borrelli per Nasic che di testa sfiora il palo della porta di Elezaj. La ripresa ha un altro piglio, il Montecchio Gallo cresce alla distanza anche se le ripartenze ospiti sono sempre pericolose. In avvio Torelli calcia fuori da buona posizione. Al minuto venti azione corale dei padroni di casa che culmina con un’imbeccata centrale di Magnanelli per Bardeggia, l’attaccante controlla bene ma la sua conclusione viene respinta da un ottimo Orsini. Alla mezz’ora Cardinali ispirato ancora una volta da Borrelli conclude in porta ma il suo diagonale termina fuori. Qualche istante più tardi Cardinali ricambia la cortesia e pennella per Borrelli da fondo campo e il colpo di testa del numero dieci ospite coglie l’incrocio dei pali e termina fuori per lo zero a zero finale.