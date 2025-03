"Park multipiano?. Io saprei dove"

I parcheggi mancano. E non è che noi ottantenni ci muoviamo con l’auto perché abbiamo 40 anni per gamba. L’automobile risponde a tante necessità diverse, spesso obbligate: pensate alle mamme che corrono tutto il giorno divise tra lavoro, la spesa, i figli con e senza armamentari come passeggini, giochi. Piuttosto è interessante capire dove si potrebbero fare i nuovi parcheggi multipiano. Personalmente lo farei in via dell’Acquedotto, a patto che sia servito dalla navetta per il centro. Sarebbe perfetto. Risolveremmo anche il problema delle buche gigantesche che caratterizzano oggi quell’area di sosta. L’ipotesi del sindaco di realizzare un multipiano a piazzale Carducci è azzardata: o lo fa fare bellissimo o al massimo lo farei sotterraneo. Ma molto dipende dalle possibilità economiche