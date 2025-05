‘Parkinson&Bike’: in 11 per la pedalata in quattro tappe

Che andare in bici faccia bene al corpo e alla mente è una cosa assodata, e che chiunque abbia provato a pedalare può confermare. Quello che si sta cominciando a scoprire è che pedalare può addirittura far regredire alcune malattie neurodegenerative, a cominciare dal morbo di Parkinson. Ora, dopo l’eccellente riscontro dell’esperienza di tre giorni in bicicletta del 2024 per festeggiare i primi 70 anni di Filiberto Martinelli, si rilancia: da 3 a 4 giorni. È stata presentata nella sala del consiglio comunale la secomda edizione di "Parkinson&Bike" alla presenza del sindaco Biancani, degli assessori Pandolfi e Della Dora e del presidente del Panathlon Spagnuolo e di una buona parte dei partecipanti a questa "impresa" sportiva che vuole mettere in evidenza le problematiche dei "portatori di neuropatia non contagiosa". Rispetto alla prima edizione, come hanno dimostrato nei loro interventi Davide Patrignaini e Michele Tombari, l’itinerario è più pianeggiante ma il chilometraggio è importante: da Pesaro a Sottomarina/Chioggia per 195 km domani con partenza alle 6,30 da piazza del Popolo, il 1° giugno affascinante percorso da Sottomarina a Venezia e ritorno in parte in ferry boat e vaporetto in parte in bici percorrendo le isole di Pellestrina e Malamocco fino al Lido per incontrare il vicesindaco di Venezia in piazza San Marco per uno scambio di saluti. Poi il 2 giugno attraversamento della pianura ferrarese per giungere a Bologna salendo alla Basilica di San Luca dopo 160 km. Il 3 giugno ritorno a Pesaro dopo altri 145 km. Alla fine i km saranno oltre 500.

Alessandro Ariemma a nome dell’Associazione Parkinson Marche ha illustrato il programma dei 4 giorni. Chi vuole assistere alla partenza del gruppo può presentarsi in piazza del Popolo alle ore 6,30 di domani e accogliere i ciclisti al compimento dell’impresa il 3 giugno attorno alle 19. Questi gli 11 ciclisti partecipanti: Alessandro Auriemma,75 anni, ex professore di educazione fisica; Stefano Bartoli, 61 anni, tecnico Biesse; Piero Bernardi, 60, imprenditore edile; Marcello Bonci, 63, metalmeccanico; Gaetano Imminasola, 55, impiegato; Filiberto Martinelli, 71, medico; Alfio Papi 63 anni, rappresentante; Davide Patrignani, 62, tecnico anestesista; Roberto Patrignani, 60, camionista; Michele Tombari, 54 anni, impiegato e Andrea Tonti, 48, commerciante.

Luigi Diotalevi