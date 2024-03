Parla il ds D’Anzi:: "La rete era irregolare"

Deluso il Fossombrone, sconfitto per 1-0 in casa del Matese fanalino di coda. Tra sfortuna (due legni colpiti), demeriti e scelte arbitrali dubbie, la formazione di mister Fucili torna a casa a mani vuote. Al termine della gara è il ds Piero D’Anzi a presentarsi davanti ai microfoni: "Non capisco perché l’arbitro abbia convalidato il loro gol, che mi è parso irregolare. Il nostro difensore è stato spinto con furbizia da Galesio che poi di testa ha segnato. Ripeto, per me il gioco doveva essere fermato per un’evidente spinta". Queste le prime parole del direttore sportivo del Fossombrone, che poi sulla gara aggiunge: "Abbiamo fatto la partita, siamo stati molto sfortunati per aver colpito un palo ed una traversa che avrebbero potuto dare un senso differente alla sfida. Magari senza quel gol irregolare avremmo interpretato la gara in modo diverso". In chiusura D’Anzi prova a voltare subito pagina, spostando il mirino sui prossimi impegni che attendono il Fossombrone: "Nella ripresa la squadra ha spinto, ci è mancata solo la stoccata finale che avremmo meritato. Il Matese si è difeso con cinque uomini e non era facile trovare gli spazi giusti. Non meritavamo di perdere, ma è andata così. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare i punti necessari per ottenere la salvezza senza dover passare per gli insidiosi playout".