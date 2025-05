Parla il manager:: "Aperti a collaborare con associazioni locali"

A Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, chiediamo se le paure dei tassisti pesaresi, incentrate sul rischio di una concorrenza sproporzionata per la piazza pesarese, hanno fondamento. "A breve, l’app sarà disponibile agli operatori taxi che vorranno aderire – spiega Pireddu – . L’obiettivo di Uber è offrire un servizio il più accessibile e capillare possibile ai cittadini, mettendo a disposizione il maggior numero di opzioni di spostamento. In Italia, Uber è l’unica applicazione che integra sia il servizio noleggio con conducente, sia il servizio taxi, grazie alla collaborazione avviata nel 2022 con il Consorzio It Taxi. Siamo inoltre aperti a nuove collaborazioni con le associazioni locali. Con l’arrivo di Uber Black e Uber Van (fino a 6 passeggeri), turisti e cittadini avranno a disposizione un nuovo strumento tecnologico per muoversi in modo comodo, trasparente e sicuro. Il servizio si integra con il territorio, supportando in modo sostenibile la mobilità locale e il turismo, e creando nuove opportunità per autisti e imprese ncc (noleggio con conducente) professionisti con regolare autorizzazione rilasciata dai comuni marchigiani". Quali sono state invece le reazioni in Comune? Entusiastiche. "Nel solo 2024 - dicono il sidaco Andrea Biancani e l’assessore Sara Mengucci – l’applicazione di Uber ha registrato oltre 33mila ricerche del servizio nella sola provincia di Pesaro e Urbino, con una crescita dell’86% rispetto al 2023. Ciò testimonia l’attrattività di Pesaro".

s.v.r.