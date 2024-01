Parla solo Fucili:: "Ci abbiamo provato fino all’ultimo"

Continua in casa del Fano il silenzio stampa ordinato a distanza dal presidente Mario Russo: nessun granata si presenta. Sull’altro fronte l’allenatore Michele Fucili è invece gentilissimo. "Partita combattuta – esordisce il tecnico del Fossombrone – un po’ carente, è vero, nelle occasioni, ma dal mio punto di vista molto intensa, dove al minimo errore si poteva essere puniti. Ma sono molto contento perché abbiamo fatto una bella prestazione sotto tutti i punti di vista. Siamo venuti a Fano per vincere, come è giusto che sia, ma alla fine non ci siamo riusciti. Quando è così devi comunque cercare di portare a casa qualcosa perché il Fano è sempre molto temibile sulle palle inattive. Siamo stati in campo sempre ordinati, provandoci fino all’ultimo. È stata una partita tosta, la posta in palio era molto alta e alla fine il pareggio è giusto".