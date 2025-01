Parlano alcuni candidati battuti: "Strana la cronologia degli eventi. Necessario fare chiarezza"

"C’è qualcosa che non torna nella cronologia degli atti anche in rapporto alle altre selezioni che si sono svolte negli stessi giorni". Uno dei candidati, che per tutelare la propria riservatezza preferisce non comparire personalmente, ci ha contattato per illustrare i propri dubbi in merito alla regolarità della procedura di selezione per la scelta del nuovo dirigente del servizio transizione ecologica, energetica e digitale. Un altro candidato si è anche affidato ad un legale che ha redatto delle memorie difensive. Ci sono "esclusi" che vogliono fare chiarezza sulla selezione a cui hanno partecipato in 14, tra cui la dirigente uscente Maria Laura Maggiulli, di questi la commissione ne ha ritenuti idonei 7 dei quali 3 sono stati incontrati dal sindaco Andrea Biancani per il colloquio finale al termine del quale è stata scelta la 41enne Margherita Salucci. "Nessun dubbio sulla competenza né della candidata selezionata né della dirigente uscente – continua –. Ho fatto richiesta di accesso agli atti per capire le dinamiche e le motivazioni della scelta finale. C’è qualcosa che non torna nella cronologia degli atti anche in rapporto alle altre selezioni, che si sono svolte negli stessi giorni. Perché cambiare il nome del servizio il 30 mattina, ma conferire l’interim il 31 mattina con la vecchia denominazione e solo per le funzioni ambientali a chi ha vinto il concorso per il comando della Polizia Locale fino alla nuova nomina? Perché gli atti che danno conto dell’esito delle altre selezioni sono del 31 dicembre, così come i decreti di conferimento dei relativi incarichi e quelli per la selezione del dirigente del Servizio Transizione Ecologica – a cui nel frattempo è stato aggiunto anche l’aggettivo Energetica – e Digitale sono del 10 gennaio?".

Sono tanti gli interrogativi a cui si cerca una risposta. "Avevo chiesto di poter sostenere il colloquio con la commissione da remoto – racconta un altro candidato che, geograficamente, si trova lontano da Pesaro e che abbiamo raggiunto telefonicamente – Mi è stato risposto che, in base al bando non era possibile e così l’ho sostenuto in presenza a Pesaro". Ad altri, tra cui la vincitrice impiegata per l’azienda austriaca, questa possibilità è stata invece consentita e infatti ha effettuato a distanza il colloquio con la commissione che ne ha definito l’idoneità.

an. mar.