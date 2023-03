"Parlano di funghi e api Ma il nuovo ospedale?"

"AAA Rendering nuovo ospedale cercasi". La maggioranza consiliare torna a sollecitare la Regione sul nuovo ospedale di Muraglia. "Siamo a oltre 70 giorni dal primo step del cronoprogramma per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro, e sono stati disattesi tutti gli impegni presi: ancora non si hanno notizie della progettazione e del bando di gara e ci si chiede che fine abbiano fatto quegli accordi". "Dopo due anni e mezzo di governo della Regione la destra che ha vinto la tornata elettorale promettendo la riapertura degli ospedali, l’abbattimento delle liste d’attesa, il Cup provinciale, eliminazione della mobilità passiva e dopo la revoca del progetto per il nuovo ospedale predisposto dalla giunta Ceriscioli con 612 posti letto e alte specialità, ha promesso un ospedaletto di 1° livello da 400 posti senza un piano socio-sanitario. Assistiamo all’immobilismo totale. Dall’inizio dell’anno il Consiglio regionale si è riunito solo 7 volte per trattare di api, funghi spontanei, equitazione e poco altro, senza deliberare leggi di peso per le Marche.Questa giunta regionale di destra – conclude la maggioranza –, del tanto agognato ospedale, non ha ancora predisposto e resa nota neanche l’ombra di un rendering".