Parlano urbinate e marchigiano le olimpiadi di primo soccorso

Le Olimpiadi di primo soccorso per studenti parlano marchigiano, anzi, urbinate. Sei alunni del Liceo Laurana Baldi, formati dal locale comitato di Croce rossa, hanno vinto l’edizione 2023 del concorso organizzato dalla Cri nazionale, svoltasi a Roma sabato 20 maggio e prima a vedere la partecipazione di persone esterne ai gruppi costituiti di volontari.

"Diversamente dal solito, quest’anno era stato indetto un bando rivolto ai ragazzi di quarta superiore di tutta Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, e a Urbino hanno aderito due classi: la 4D del Liceo delle Scienze umane e la quarta del Liceo Linguistico dell’Istituto Raffaello - spiega Barbara Arduini, referente del progetto per la Cri Urbino -. Nella fase regionale, i gruppi sono arrivati rispettivamente primo e secondo, così gli alunni del Laurana Baldi sono andati a Roma in rappresentanza delle Marche, dove hanno sfidato e battuto le squadre delle altre 19 regioni in diverse prove di primo soccorso, allestite in centro storico. Per due mesi, i nostri istruttori, simulatori di infortuni e truccatori hanno addestrato gli studenti tramite l’addestramento che seguiamo noi per prepararci alle gare, ricreando scenari che hanno poi ritrovato a Fermo e a Roma. Ogni prova ha un giudice, che compila una scheda di valutazione, e un master della scena, che valuta l’operato del leader della squadra. Arianna Canti era a capo del gruppo urbinate, completato dai soccorritori Isabella Tateo, Alan Carizi, Lisa Antonimici, Samantha Micale e Francesca Costa e accompagnato dalla professoressa Angiola Di Carlo e dal volontario Cri Michele Virgadamo".

Durante le simulazioni di Roma, in cui hanno dovuto assistere dei mangiafuoco ustionati, degli infortunati durante una partita di pallavolo e non solo, i ragazzi hanno svolto tutto in autonomia: i volontari del comitato non potevano assisterli.

Nicola Petricca