"Parlare, unico modo per rimarginare la ferita"

"L’unico modo per rimarginare questa ferita è poter parlarne apertamente, senza oscurare la memoria storica dell’esodo e delle foibe". Le parole di Marialena Tamino, rappresentante della comunità giuliano-dalmata, emozionano la platea del salone Metaurense della prefettura, nella data che celebra la Giornata del ricordo dedicata alla memoria della tragedia. "Siamo stati costretti a partire dalle nostre terre sapendo che non saremmo più tornati e in quei momenti di incertezza mi accorgevo della tristezza negli occhi dei miei genitori, e del coraggio con cui dovevano affrontare l’incertezza della propria vita. Pesaro ci ha dato una nuova casa nella quale ci siamo sentiti ospitati e abbracciati. Oggi rinnovo a voi questo abbraccio che vuole tenere viva la storia".

Tra testimonianze, racconti e musica sono proseguite le celebrazioni, aperte con il saluto del presidente del Consiglio comunale di Pesaro Marco Perugini e seguite poi dalle parole del prefetto Emanuela Saverio Greco: "Oggi sono 20 anni da quando è stato istituito il Giorno del Ricordo per rammentare un periodo buio della nostra storia, per non dimenticare il dramma delle foibe, i profondi buchi neri in cui è precipitata l’umanità".

"È un giorno importante da ricordare, perché ci dimostra che l’estremismo porta sempre a commettere dei crimini – ha continuato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -, ma in quegli anni Pesaro fu una delle città che maggiormente accolse gli esuli grazie alla grande opera di Padre Damiani. In quel momento storico Pesaro era guidata da un sindaco comunista, Renato Fastiggi, che non si fece imbrigliare dentro logiche ideologiche, ma collaborò con Padre Damiani. Una vicenda drammatica, dentro la quale però troviamo una bella storia di accoglienza, solidarietà integrazione".

A donare la speranza di un futuro migliore, sono stati gli studenti del liceo Mamiani; Marconi; Santa Marta; Bramante; la Nuova Scuola che, ieri, hanno letto brevi testimonianze dei profughi, finendo poi per commemorare la figura di Roberto Biagiotti, il consigliere comunale deceduto lo scorso 10 agosto. "Poco fa (ieri mattina) abbiamo deposto la corona al cippo di Trebbiantico, dove il consigliere Dario Andreolli ha posato un mazzo di fiori in memoria di colui che più di tutti si è battuto per questa giornata e che ci ha lasciati troppo presto".

g.m.