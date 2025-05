"Parliamo della sanità nell’entroterra. Ascoltiamo Matteo Ricci e Bonaccini"

Verso le elezioni per le Marche, Alessia Morani parliamo di sanità. Cosa non funziona per il Pd?

"Parto dalle promesse di Acquaroli fatte 5 anni fa in campagna elettorale: aveva detto che avrebbe riaperto i piccoli ospedali e che avrebbe dato più risorse alle aree interne cancellando il progetto dell’ospedale tra Pesaro e Fano. Non è successo niente di quanto promesso. A Sassocorvaro l’unica cosa che è cambiata sono i fondi destinati alla struttura: Ceriscioli aveva stanziato 7 milioni di euro, oggi Acquaroli ne assegna 3,5, la metà. Le conseguenze sono disservizi e aumenti di costi notevoli per i cittadini, oltre che grande regalo alle strutture sanitarie pubbliche e soprattutto private dell’Emilia Romagna. Per l’ospedale di Pesaro siamo al punto di 5 anni fa: Ceriscioli aveva finanziato una struttura con più di 600 posti letto e un investimento di 250 milioni di euro. Tra qualche giorno Acquaroli presenterà un progetto che a quanto pare non è neppure stato approvato dal Ministero, con poco più della metà dei posti letto e un investimento dimezzato".

Quali sono i nuovi problemi della sanità marchigiana?

"Le Marche sono diventate la regione dei record negativi: come ha già denunciato l’Adoc ha il record di visite a pagamento e i cittadini si stanno pesantemente indebitando per curarsi presso le strutture private. Nella nostra regione se non hai i soldi non ti curi. E’ uno scandalo. Dopo quasi 5 anni di governo Acquaroli abbiamo una sanità disastrata: liste d’attesa per visite ed esami infinite, malati costretti ad andare in altre regioni, pronto soccorso costantemente ingolfati, medici e infermieri che lavorano in condizioni complicatissime e turni massacranti, reparti che aprono e chiudono da una settimana all’altra come successo per la Murg ad Urbino. La giunta Acquaroli ha avuto a disposizione centinaia di milioni di euro del Pnrr. Di 29 case della comunità previste ne funzionano 3 e di 9 ospedali di comunità 1. Medici di base e guardie mediche in ogni territorio si contano su una mano".

Domani lei porta Stefano Bonaccini a Macerata Feltria, alle 18 a teatro (anche in streaming sulle pagine Facebook di Matteo Ricci), per parlare del modello Emilia Romagna.

"La sanità dell’Emilia Romagna è la migliore d’Italia e Bonaccini è stato un presidente che ha ottenuto risultati straordinari per la propria regione, non solo in sanità. Non è un caso che sia una delle poche realtà in Italia in cui i residenti aumentano. Il confronto tra Ricci e Bonaccini servirà proprio per provare a progettare una sanità migliore anche per i nostri territori".

Cosa manca alle Marche?

"Un progetto che possa riportarci tra le regioni avanzate. Sono anni in cui non è stata messa sul piatto un’ idea per lo sviluppo. Abbiamo assistito alla cancellazione delle cose fatte e progettate solo per furia ideologica. Le aree interne sono state abbandonate, i paesi si svuotano ed i nostri commercianti chiudono. Le scuole dei piccoli comuni vengono accorpate, i trasporti pubblici ridotti al lumicino. Ma nel magico mondo di Acquaroli va tutto bene".

Se Ricci vincerà le regionali lei andrà al Parlamento europeo.

"Intanto dobbiamo fare il massimo per dare un buon governo regionale ai marchigiani. Quello che farò io non è rilevante".