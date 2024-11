Parmeggiani nel consiglio nazionale

Claudia Parmeggiani, imprenditrice pesarese, presidente di Terziario Donna Confcommercio Marche Nord, è stata eletta nel consiglio nazionale dell’associazione. La nomina a Roma nel corso del Forum Nazionale di Terziario Donna dal titolo “Donne Imprese Futuro. Spazi e tempi”, al quale ha partecipato con una nutrita ed entusiasta delegazione di Terziario Donna provinciale: "Un grande ringraziamento – sottolinea emozionata Parmeggiani – per la fiducia riposta nella mia persona. Sono felice e prometto il massimo impegno e trasparenza. Rappresenterò tutte le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino. Un incarico che mi piace condividere con tutto il consiglio provinciale perché solo insieme si possono raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo coniato il motto ‘Donne che fanno la differenza’ e la differenza si fa solo lavorando in sinergia. Serve armonia, una parola che funziona solo al plurale: armonia d’intenti, di obiettivi, l’armonia del gruppo". Molto soddisfatta la vicedirettrice Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli: "Per noi avere una rappresentante dell’imprenditoria femminile a livello nazionale significa tantissimo".