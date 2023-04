Parola di Juan Diego Flórez "In tanti vogliono cantare al Rof Ma scegliamo solo artisti top"

di Claudio Salvi

Juan Diego Flórez, la sua riconferma a direttore artistico del Rossini Opera Festival fino al 2026 era nell’aria. Come collocherà anche in futuro questo suo ruolo in mezzo a tanti impegni?

"Oggigiorno si riesce a lavorare bene anche se non si è sempre presenti sul luogo. Sono sempre in stretto contatto con il Sovrintendente Ernesto Palacio e con il team del Rof per le scelte artistiche e per disegnare le prossime edizioni del festival. In più, essendo costantemente in viaggio, sono in grado di creare contatti e relazioni importanti per il futuro del festival. L’idea è che il Rof sia sempre più conosciuto nel mondo, che si possano creare sinergie con altri festival o teatri internazionali e che si aggiungano sempre più partner di rilevanza mondiale".

Quale è il suo criterio nella scelta degli artisti?

"Abbiamo stabilito che al Rof devono venire artisti di primo livello e che per le parti più piccole dobbiamo usare elementi usciti dalla nostra Accademia. Caso diverso per i direttori d’orchestra. Ecco, in questa direzione vogliamo dare fiducia ad elementi giovani sia nei concerti che nelle opere e vediamo che molte scelte che abbiamo fatto si sono rivelate oculate, penso a Michele Spotti e Alessandro Bonato ad esempio".

Secondo lei che qualità deve avere un interprete che partecipa al Rof?

"Normalmente il Rof è ambìto da moltissimi artisti. La sua storia e i successi che lo hanno accompagnato mettono indubbiamente in vetrina un cantante. La scelta degli interpreti si basa sulla classe e sulla capacità di mettere in mostra non solo una bella voce e l’estensione vocale ma anche il buon gusto per il canto rossiniano. Si sa che il canto rossiniano è molto particolare e difficile, i cantanti devono poter risolvere le difficoltà che le partiture riservano. Quindi un cantante che viene al Rof deve sopratutto avere una buona coloratura, una padronanza del fiato per poter fare fronte alle frasi legate e lunghe, e anche buoni acuti".

E’ necessario che sia passato prima per l’Accademia Rossiniana? Lo considera un pre-requisito oppure no?

"Se prendiamo cantanti importanti no; se invece li inseriamo nei ruoli medí e piccoli allora direi di sì. Ma ci sono casi dove la qualità del cantante appena uscito dall’Accademia fa sì che venga proposto subito anche in ruoli importanti come è accaduto per Salome Jicia, che frequentò l’Accademia nel 2015 e nel 2016 cantò come protagonista (Elena) nella Donna del lago".

Immagino che molte delle sue scelte siano condivise con il sovrintendente Palacio. Avete mai avuto punti di vista differenti?

"Come ho detto sono sempre in contatto con lui e le posso dire che siamo d’accordo quasi su tutto. A volte io direi di no a qualche situazione ma il suo senso di realismo mi fa capire alla fine che la scelta è stata comunque la migliore possibile".

Vede dei buoni tenori in giro? "Non le faccio nomi ma… sì le dico che ce ne sono e questo ci lascia ben sperare per il futuro". Chi sognerebbe di portare un giorno al Rof?

"Ci sono tanti direttori d’orchestra importanti che mi piacerebbe portare al Rof e sto lavorando a questo proposito".

Ricanterebbe in un Guillaume Tell a Pesaro?

"Certamente, perché no?".

Cosa le manca di fare ancora nella sua carriera e cosa le piacerebbe fare?

"È da un po’ di tempo che ho la fortuna di scegliere cosa fare e dove. Posso dire che il mio lavoro mi diverte molto e che il desiderio di farlo al meglio non è cambiato in questi anni. Si sa che ho altri interessi come portare avanti il progetto Sinfonia por el Peru che mi sta dando molte soddisfazioni".

Quando pensa al suo debutto al Rof, cosa prova?

"È stata una bellissima esperienza che è andata bene nonostante il poco tempo che c’era per preparare l’opera che mi si era presentata all’improvviso. Il mio debutto al Rof è stato il motivo per cui ho iniziato così velocemente a cantare nei grandi teatri al mondo. Da lì la carriera è partita e sono contento che esista una relazione costante con Pesaro".

Flórez, le manca Pesaro quando è in giro per il mondo?

"A Pesaro mi trovo molto bene. Ho amici, si fa sport e si mangia molto bene. Il periodo migliore è l’estate, quando porto i miei figli con me a godersi il mare".