Parola d’ordine: resistere

Estremofilia è la capacità di resistere in condizioni estreme. Ed è anche il titolo scelto dall’associazione Massimo Vannucci per il festival che si terrà l’11 e 12 ottobre e che avrà un’anteprima, oggi alle 17.30, nella Chiesa di San Francesco. Un luogo splendido che accoglierà le voci di due protagonisti che hanno molto da dire su questo tema, perché vivono e si muovono nel mondo senza vedere. Giordano Cardellini e Michele Baldelli sono due atleti paralimpici, diventati ciechi in maniera diversa: Giordano a causa di un incidente in motorino quando aveva solo 19 anni, Michele a seguito di una lunga malattia congenita.

Il buio calato sulle loro vite non gli ha impedito di reagire, anzi si sono rialzati in modo mirabile grazie allo sport. Cardellini ha scelto una disciplina che è una contraddizione in termini, il tiro con l’arco, diventando due volte campione italiano della sua categoria (V1 visually impared): ai presenti spiegherà come fa a centrare un bersaglio posto a 30 metri di distanza. Baldelli è un maratoneta, ama gli sport di fatica e detiene i titoli italiani anche dei 10.000 metri e della mezza maratona: tutto si basa sulla fiducia nel suo atleta-guida col quale corre fianco a fianco, legati fra loro al polso da una cordicella.

A intervistare i due atleti saranno Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi, autrici del libro "Non siamo normali" in cui si raccontano le storie di nove atleti paralimpici. L’incontro sarà introdotto da Angelo Spagnuolo, ma la giornata inizierà alle 16 con l’inaugurazione della sede "Associazione Massimo Vannucci" e un rinfresco offerto ai presenti. A ottobre, poi, Estremofilia tornerà con due giornate ricche di ospiti, fra cui spicca l’astrofisica Marica Branchesi che salirà sul palco del Teatro Battelli il 12 ottobre in un incontro moderato da Eleonora Del Sorbo, presidente dell’associazione.