“Parole“, una vetrina culturale per conoscere libri e autori

Giovedì prossimo prenderà il via la seconda edizione della rassegna “Parole“, vetrina culturale che si muove all’insegna di una "idea nuova" di "cultura che fa turismo", unendo l’arte, in varie forme, alla storia del territorio, all’architettura della città, alle esperienze sensoriali dell’ascolto della parola scritta, dialogica, musicata". Ha organizzato e coordinato il tutto il consigliere Maria Silvia Nocelli, delegata del sindaco alla cultura.

Insomma, la parola protagonista in tutte le sue declinazioni e come sfondo (ma non solo) ci sarà la città, con tutta la sua storia e il suo fascino millenari. Per i forsempronesi e i turisti c’è anche una mappa per colori. Il rosso indicherà le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori. Il blu gli appuntamenti con alcuni forsempronesi illustri. Il viola indicherà i convegni e le giornate tematiche. Il bianco l’arte universale e multidisciplinare.

Come si anticipava sopra, si comincia giovedì 19. L’evento inaugurale sarà un incontro con Elisabetta Pierini, autrice del "giallo di provincia" intitolato “Notte“ e che ha per protagonista un investigatore il cui capostipite più illustre è il padre Brown di G.K. Chesterton.

Lui si chiama don Filippo ed è un sacerdote anticonformista inviato dal suo vescovo a indagare su alcuni loschi traffici nella cittadina marchigiana di Monterosso (“Notte“, di Elisabetta Pierini, Matelica - Hacca, 2023). In tutto gli appuntamenti sono una quindicina e si concluderanno il 23 marzo prossimo. Per tutti i dettagli degli eventi saranno aggiornati in tempo reale il sito internet del Comune (comune.fossombrone.ps.it) e le pagine Facebook e Instagram.

