Parri e Piai assicurano sostegno al nuovo presidente della CRI

Il 25 maggio sarà un giorno cruciale per il Comitato di Croce Rossa di Sant’Angelo in Vado, che opera in tutto l’entroterra delle vallate del Metauro e del Foglia. Dopo un lungo periodo di commissariamento infatti sarà il momento delle elezioni che potranno scegliere il nuovo presidente. Il rischio, qualora non si delinei dalle votazioni una nuova governance, è quello della fine di una storia di Croce Rossa lunga quarant’anni che rischia di essere assorbita da un comitato vicino. L’amministrazione comunale vadese, con l’assessore alla sanità Ezio Piai e il sindaco Stefano Parri ripone però speranza nel futuro e assicura già tutto il suo appoggio: "Quasi 40 anni di storia nei quali le tante volontarie e volontari succedutesi hanno donato il loro tempo mettendosi al servizio della popolazione dei nostri territori meritano continuità. Ringraziamo la presidente regionale Rosaria Del Balzo e il commissario Maurizio Coracci per il tanto impegno profuso in questi mesi, essendosi adoperati per riorientare l’azione del Comitato. Da tempo l’amministrazione segue con partecipazione l’evolversi della situazione che vede il comitato senza presidente e vogliamo esprimere vicinanza e un grande attestato di stima per le attività svolte dal Comitato Cri di Sant’Angelo in Vado, assicurando già da ora sostegno al presidente e la nostra disponibilità nel voler proseguire il proficuo rapporto di collaborazione già sperimentato in modo efficace per il bene della nostra popolazione".

Piai e Parri ricordano "infiniti momenti che hanno contraddistinto un grande sostegno della CRI ai tanti bisogni emersi dal territorio e grande collaborazione tra comitato e amministrazione. In particolare la presenza di volontari nei tanti momenti della campagna vaccinale durante il periodo del Covid o l’azione congiunta con la Protezione Civile per affrontare l’emergenza della guerra in Ucraina dando assistenza alle persone rifugiate. L’istituzione e l’avvio del taxi sociale, la realizzazione del progetto Sant’Angelo in Vado città cardioprotetta, i corsi di defibrillatore ma anche la presenza dei volontari nelle manifestazioni sportive, nei momenti di festa, nei trasporti verso gli ospedali o gli ambulatori del territorio".

