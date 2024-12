Parrillo si è operato, Petrovic è disponibile

E’ stata una vigilia di Natale un po’ particolare per Sasà Parrillo, che nella mattinata del 24 dicembre è stato sottoposto con successo all’intervento chirurgico di microdiscectomia eseguito dalla dottoressa Samantha Massaccesi dell’equipe dell’Unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale ‘San Salvatore’ di Pesaro. "L’intervento chirurgico si è reso necessario dato il persistere dell’importante sintomatologia lombosciatalgica, sulla base di ulteriori valutazioni e in accordo con i consulenti neurochirurghi. I tempi di recupero saranno quantificati nei prossimi giorni". Così recita la nota stampa diramata dalla Carpegna Prosciutto che ha preso in contropiede un po’ tutti, dato che l’orientamento precedente, comunicato appena due giorni prima, era quello della terapia conservativa tramite un programma terapeutico-riabilitativo. Evidentemente si è deciso di stroncare del tutto la patologia che il giocatore si portava dietro da un po’ e che è sempre rognosa. Ora dipenderà molto anche da come Parrillo reagirà, ma i tempi di recupero non saranno sicuramente brevi.

E’ andata bene invece a Danilo Petrovic, rientrato in spogliatoio dopo le sensazioni sgradevoli accusate al piede (lo stesso operato, ma in un altro punto) durante la partita con Cremona: il giocatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match di cartello contro la Fortitudo che domenica sarà trasmesso in diretta su Rai2 a partire dalle 15,45. Una giornata sponsorizzata da Eden Viaggi che allestirà il palasport con il suo marchio, mentre oggi alle 15 verrà lanciato su Instagram un contest per vincere 4 biglietti per la sfida con Bologna. I primi quattro che risponderanno esattamente alla domanda lanciata dalla Vuelle vinceranno anche un tour pre-partita che partirà dagli spogliatoi, con passaggio all’hospitality, visione del match in parterre e finale in sala stampa per la conferenza stampa dei due coach. Inoltre, in questa partita il main sponsor Carpegna Prosciutto ha preparato una sorpresa che verrà svelata solo all’ingresso delle squadre in campo. Intanto vanno a ruba i biglietti e da Bologna è annunciato un grosso numero di fans in trasferta.

e.f.